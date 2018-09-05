台中市登革熱找到源頭 60多歲婦人惹的禍

2018年09月05日 17:54 中時 陳志祥

台中市登革熱大爆發的「兇手」找到了！衛福部疾病管制署今（5）日公布國內新增7例本土登革熱病例，分別台中市6例、高雄市1例，而且台中市登革熱疫情找到源頭，對象是家住太平區的60多歲阿嬤，她將面臨最高1.5萬元罰款。

台中市登革熱個案一直冒不停，讓疾管署忙得不可開交，原本公布的時間一直延後，因為個案持續傳進來，今天台中新增個案為3女3男，年齡介於40多歲至70多歲，分別居住太平區（新光里3例、永平里1例）、大里區（新仁里）及霧峰區（萬豐里）。

其中3名太平區新光里個案，有1人是大里區開心農場承租戶、另外2人住家與日前確診的同里本土病例住家具有地緣相關性。至於霧峰區個案發病前經常至大里區活動，其餘2名個案則是永平里和新仁里首例，發病源頭未知。

疾管署副署長羅一鈞表示，台中市已有9個區出現本土登革熱病例，主要集中在太平區與大里區，目前9月已進入第2波疫情，預期本周與下周會是高峰期，希望9月中旬發病人數能夠與第一波相當，代表疫情可望反轉控制。

羅一鈞指出，台中市疫情持續出現，主要是太平區的最早源頭是1位60多歲的婦女一開始不承認發病，後來因為街坊鄰居出現6名病例後，回頭再詢問婦人時，她才承認早在8月15日已有發病。

因此地方衛生單位前往抽血檢驗，發現這名婦人的確感染過登革熱，由於婦人在追蹤疫情時有隱瞞疫情之嫌，恐將面臨開罰3000到1.5萬元的罰款，羅一鈞呼籲，民眾應該遵守防疫規範。

另外，高雄市個案在旗津工作的前鎮區明正里50多歲男性，9月1日發病，經檢驗確診感染第3型登革熱，還在住院中，同住接觸者及同事共25人均無疑似症狀，衛生單位已前往個案住家及活動地周邊清除孳生源清除、噴藥等防治作業，並且擴大疫調326人以釐清感染源。

(中時 )