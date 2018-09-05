超壯觀360度無敵舞美棚景首度曝光 最受矚目選秀節目「聲林之王」首次開錄

左起林宥嘉、楊丞琳與蕭敬騰擔任節目導師。圖：業者提供

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最受矚目的大型歌唱選秀節目《聲林之王》，由東森集團創辦人王令麟以及知名製作人王偉忠共同斥資破億萬聯手打造，邀請蕭敬騰、林宥嘉擔任節目導師，兩位天王級歌手首度合體主持選秀節目，備受各界重視與期待，今日(9月5日)首度開錄，首場就邀請到重量級天后導師楊丞琳蒞臨，而往後每集都會邀請神祕飛行導師擔任節目嘉賓，令人萬分期待。

「聲林之王」匯集幾千名來自海內外的參賽者，篩選到只剩下最後的104強，能夠有資格實際進入攝影棚一決歌藝高下。

本次聲林之王棚景獨家首度曝光，以氣勢磅礡的 360度環形舞台、150ﾟ環狀LED彩幕隆重開場，棚景全面採用金曲獎典禮等級視覺設計，節目整體視覺設計由金曲獎頒獎典禮的視覺設計JL- Design規劃、舞台視覺設計由金曲天后張惠妹、羅志祥、潘瑋柏、江蕙、李榮浩等演唱會御用三點水娛樂製作公司打造。

錄影棚場景圖由五月天演唱會長期合作夥伴，操刀過蕭敬騰、陳綺貞、蘇打綠、李宗盛等藝人的演唱會的王牌設計師二馬親繪，此棚景專為聲林之王獨家專屬量身訂做，觀眾在收看精采的節目內容時，更能盡賞極致聲光與舞台之美。

進入棚內參賽的選手更是每位都來頭不小，除了瀨上剛的女兒瀨上麻里奈、泰國13歲蘿莉天才歌手GailSophicha等等超強新生代，每集都將推出不同的重點參賽選手激烈對戰，有星二代、音樂奇才、網路紅人等等超搶眼新星陣容組合，節目更打破以往的選秀賽制，競賽以動物生存法則為概念，選手們進行叢林「聲」存戰，全面打造亞洲大IP。

《聲林之王》於九月五日開錄，預計十月十二日於ETtoday東森新聞雲APP(21:00-23:00)首播，十月十四日於台視無線頻道(20:00-22:00)、 中天綜合台(22:00-00:00) ，提供機會讓更多對舞台有夢想的年輕人可以圓夢，並於iM 短影APP加入投票機制，喜歡觀賞唱歌節目的朋友們，屆時開播千萬不可錯過。

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