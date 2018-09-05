扁接受日媒訪問 唐德明諷：全台最會表演的人出手了

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中時

對於前總統陳水扁的發言登上日媒頭版，國民黨文傳會代理主委唐德明直諷，「全台灣最會表演，又最會打司法擦邊球的陳水扁出手了」，以一個保外就醫貪汙犯身份，扁不斷挑戰司法界限，還對國政指手畫腳，「蔡政府不能視而不見，必須正式回應陳水扁，並檢討陳水扁保外就醫的資格，絕對不能再船過水無痕，繼續讓他傷害台灣的司法制度。」

唐德明指出，陳水扁接受日媒訪問，表現就像個正常的卸任總統，不像正在保外就醫的貪汙犯，「這是蔡政府刻意縱容，還是台灣司法已經病入膏肓了呢？」

他進一步說，仔細看陳水扁的發言，仍是一貫投機、一貫的死道友不死貧道；像是稱馬習會不過是場表演，但全中華民國最擅長表演的就是扁本人，假如有機會和大陸領導人會面，扁大概也會立即飛奔而去，「他現在的風涼話，純粹只是酸葡萄心理，還充斥著滿滿想要重出江湖的妄想。」

唐德明也說，回顧歷史，台灣政治人物開始「變裝秀表演」，就是始自於陳水扁，先是在總統任內公開稱台獨做不到就是做不到，如今又要蔡政府公投台獨，也不知道哪一個才是真正的陳水扁；而最為人稱道的，則是扁在高鐵上突遇媒體攝影機，大姆指立刻開始高頻抖動，令人嘆為觀止，如此精湛的表演，不知當初爭取保外就醫時，有沒有做出過重大貢獻？

唐德明呼籲，陳水扁以一個保外就醫貪污犯身份，不斷挑戰司法界限，還對國政指手畫腳，蔡政府不能視而不見，必須正式回應陳水扁，並檢討陳水扁保外就醫的資格，絕不能再船過水無痕，繼續讓扁傷害台灣的司法制度。

(中時 )

扁說「馬習會」是表演 唐德明：… 民進黨違紀參選者 黨中央名單…

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