李柏毅和蔣萬安的法律小學堂開播啦

北市大安、文山區議員參選人李柏毅（左）與立委蔣萬安（右）錄製法律小學堂節目在網路播出，協助市民保障自己合法權益。（張立勳翻攝）

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超人氣政治明星立委蔣萬安繼答應出任台北市大安、文山區議員參選人李柏毅競選總部主委後，又再出招，他和李柏毅共同錄製「法律小學堂」節目在網路播出，教導民眾如何保障自己合法權益，也拉抬李柏毅的選情。

「法律小學堂」每集大約5分鐘，在短短時間內，透過真實案例為民眾解說，讓觀眾清楚法律知識，影片最後還有逗趣的卡詞、笑場等NG幕後花絮，不少人看完後，不但學到法律，也對李柏毅更加深刻認識。

李柏毅表示，法律不保護好人，法律也不保護壞人，法律只保護懂法律的人，很多民眾因為不了解法律，遇到事情的時候往往不知道該如何保障自己的合法權益，因此邀請台大法律系畢業並擁有哥倫比亞法學博士學位的蔣萬安，一起錄製「法律小學堂」節目，在網路播出。

第一集的「法律小學堂」談的是「校園霸凌」，蔣萬安指出，校園霸凌往往不會是一種單純的法律行為，也許會牽涉到刑事的傷害、毀損、強制及恐嚇，也有可能涉及社會秩序維護法、個資法、警察職權行使法及民法等規定，他用深入淺出一般大眾都聽得懂的語言，化繁為簡讓家長及孩子知道如何蒐證、自保與維護權益。

此外，李柏毅和蔣萬安已經規畫「租屋陷阱」、「行車事故」、「網路糾紛」等題材內容，往後會陸續製播，欲觀看「法律小學堂」，可搜尋「李柏毅毅心為你」臉書粉絲專頁。

(中時 )

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