燕子颱風襲日 458名旅客回不了台灣

大阪市區災損嚴重。（民眾黃先生提供）

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大阪市區災損嚴重，鐵門也被吹歪。（民眾黃先生提供）

觀光局經詢問主要日本線旅行社，截至今日16時30分止，已有雄獅、康福、東南、喜鴻、五福、山富國際等旅行社通報，已儘速安排旅客經由日本其他機場搭機返台，經統計目前受颱風影響延後返台旅行團約17團，旅客458人；另統計取消行程旅行團29團，旅客907人。另外，許多要前往日本自由行旅客，都還在等航空公司消息，整個行程被打亂。

住高雄、預計8日搭酷航要去大阪關西的陳先生說，現在正在等航班資訊，如果會飛的話還是會去，若關西機場持續封閉，看航空公司更改機票規定，若能改日本國內航點就去東京，否則就改去其他國家，像是泰國。

陳先生表示，住宿早已訂，因天災幸好可全額退費，有買JR pass，但因為沒有使用期限，會先留著待下次使用。若關西機場在短時間內有開放，還是會想去玩；去年在大阪當地也是遇到颱風，今年還沒去就遇到颱風重創，但還是會規劃前往。

預計10日要出發大阪、同樣搭酷航的蕭姓女士說，還在等航空公司公告消息，因為要取消保險、周遊券等，都需要航空公司公告，才能有證明，等得有點急了。尤其保險一定要在前一天取消，扣除六日休假日，最晚一定要在7日前取消。個人比較希望能轉降其他機場，願意多花時間在交通上。

另外，在大阪市區的黃先生說，昨近中午風雨開始變大，在心齋橋時有感覺到非常多的屋頂鐵皮被掀起，很多路樹倒塌，很多玻璃櫥窗被打破，回到下塌的天王寺附近沿路招牌很多都掉下來了，狀況非常慘烈。

而且，其實燕子來的急又快，大約只有停留三小時左右，就重創了市區。坦白說，覺得風沒有比較強，但是災損卻比台灣嚴重。原定明天早上返台，但是當然沒辦法回去，預計後天中午從成田回台。

(中時 )

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