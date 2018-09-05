被廣播Fire掉！侯昌明開店當老闆生不如死 靠安眠藥入睡！

2018年09月05日 19:02 中時 蕭雅玲

侯昌明與楊月娥首次主持金鐘。（羅永銘攝）

第53屆廣播金鐘獎即將於29日在國父紀念館舉行，今年主持人由侯昌明搭擋楊月娥，2位資深廣播人廣播資歷加起來超過53年，也曾是飛碟電台的「老同事」，今（5日）出席記者會楊月娥幽默的說：「怎會找上『失業』廣播人來主持！」

楊月娥與侯昌明去年因飛碟電台大裁員手上節目也跟著收掉，楊月娥離開飛碟電台時，還不忘跟侯昌明打氣加油，事隔不到幾個月，就變成侯昌明失業，互嘲是「失業的廣播人」，無法忘懷廣播人的日子，楊月娥甚至準備廣播履歷，想投給各家。楊月娥表示，遭電台裁員時，又面臨女兒罹患血癌，「讓我有時間24小時陪著女兒，現在女兒已痊癒，回想起來真要感謝電台。」

侯昌明去年卸下電台工作後，與老婆曾雅蘭一起砸數百萬開派店以及服飾公司，他說：「夫妻倆一起工作，常會為了意見不合而吵架」，老婆出手闊氣買個烤箱還花了上萬元，他開玩笑說：「沒有理智可言，這一年來我生不如死，要靠安眠藥才能入睡！」

他表示，目前公司營運狀況已經穩定，未來經營目標是1年內賺進300萬資本額，未來若兒子想繼承派店，夫妻倆也會協助他們經營自家生意。因一雙兒女都還小，想法常常在變，夫妻倆全心陪伴照顧小孩到高中階段，暫無送出國讀書計畫，若小孩想要出國讀書，等他們滿18歲，學會獨立自主再自己出國去讀書也不遲。

(中時 )