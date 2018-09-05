《女兵日記》輔導長開唱！暖男陳謙文感情空窗5年

2018年09月05日 18:11 中時 林淑娟

熱愛音樂的陳謙文即將開唱。（天暢國際）

《女兵日記》播出後話題不斷，飾演輔導長的陳謙文為了讓新兵放鬆心情，在劇中一展歌喉，讓網友大讚他超暖心，嘗到走紅滋味。他透露，身旁朋友覺得自己的個性跟輔導長很像，都是屬於很溫暖的人。他曾經一聽到女同事生理期來不舒服，立刻飛奔到公司樓下便利商店買熱巧克力給對方喝。

戲裡戲外都屬暖男的他，也引來網友私訊求「輔導」，還有網友發他「寂寞卡」，說他看起來「好寂寞」，只因聽到他為《女兵日記》獻唱的插曲〈關於寂寞〉，覺得好像有人跟自己一樣很寂寞，就不覺得很可憐，因而走出被男友劈腿的情傷。問及陳謙文上次情傷是什麼時候，他害羞表示已經單身五年，與前女友交往一年多因為時間與距離關係而和平分手。

陳謙文因《女兵日記》輔導長一角知名度暴增，近期除推出該劇插曲〈關於寂寞〉單曲，更準備15日晚間七點半在台北三創Clapper Studio開唱，他為此每日趁拍戲空檔日跑40分鐘，約8公里，訓練肺活量，希望以最好的狀態、最佳的表現呈現給觀眾。也因正同時拍攝《女兵日記》，為籌備演唱會，他經常台北屏東二地奔波，白天拍戲，晚上和同事們討論演唱會內容卻甘之如飴，陳謙文透露，日前在高鐵上還被粉絲野生捕獲，大唱〈關於寂寞〉給他聽，讓他又驚又喜。

由天暢國際、台灣好直播電視主辦的2018《發現亞洲好音樂》將舉辦一連8場演唱會，首波打頭陣的就是因《女兵日記》爆紅的輔導長陳謙文，他將與潘嘉麗搭檔合作，潘嘉麗透露這是第一次與陳謙文碰面，期望兩人能一拍即合；陳謙文則說，很喜歡潘嘉麗唱的《說散就散》，希望能聽到她演唱這首歌。陳謙文為了這次演唱會準備了多首歌曲，也將挑戰3首經典歌曲，購票請上KKtix、全家Fami Port，或上演唱會官網查詢更多節目內容。

(中時 )