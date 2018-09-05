沒繳第四台 父子爭執拉扯父後栽 送醫2日不治

2018年09月05日 18:33 中時 邱立雅

只因未繳第4台費用，男子氣到在大馬路上跟老爸起衝突。新竹縣一名46歲林姓男子2日因不滿79歲的父親沒幫忙繳第4台費用，雙方在家門口馬路旁起衝突，兩人在拉扯之際，父親一個重心不穩往後一栽，連帶男子也跟著撲倒在父親身上。後腦著地的父親身體不適送醫，2天後宣告不治。至於死因是否與林男有關，需待法醫解剖後釐清。

警方調查，林姓男子一家與父親相鄰而居，2日上午10時左右，林男發現父親未幫忙繳交第4台費用，憤而質問父親為何不幫忙繳，父親則不滿兒子態度惡劣，兩人在家門口拉扯爭吵，過程中父親突然向後傾倒，後腦撞擊地面，林男也重心不穩撲倒在父親身上，整個過程讓騎車經過的民眾嚇傻眼。

林男試圖將渾身無力的父親扶起，此時林男家人聽到吵鬧聲跑出來查看，發現林父倒地不起，趕緊找住隔壁的林男弟弟求救。林男弟弟第一時間想叫救護車，但父親拒絕就醫，未料10分鐘後，林男弟弟發現父親在廁所嘔吐昏迷，緊急叫救護車將父親送醫，經過2天搶救，林父4日中午宣告不治。

警方調閱監視器發現，林男與父親發生拉扯後，父親後腦朝下倒地撞頭，當下未發現異狀，隨即由林男弟弟扶回住處休息。檢警5日下午相驗後，初步研判是顱內出血導致器官衰竭致死，需待6日解剖後釐清死因。

(中時 )