麥當勞垃圾要分類？店員說真相 網：被當傻子耍

2018年09月05日 18:19 中時電子報 莊楚雯

到速食店用餐後，垃圾自己倒已經行之有年。但有位網友疑惑，每次內用完，該不該垃圾分類呢？對此，有店員爆料，其實麥當勞根本沒在分類，全部包在一起丟。得知真相後，許多網友驚呼，原來自己乖乖分類，是被當成傻子！

一名網友在PTT問出心中疑惑，他說自己很愛吃麥當勞，「可是每次內用完都在思考，垃圾要分類還是不要，我是把飲料杯丟回收區，剩下的全丟垃圾桶不分類」，又常常看一堆人慢慢分類，讓他很過意不去。

對此，一位自稱是「打烊用餐區打烊用餐區lobby」的麥當勞店員跳出來解答，說自己店裡有一綠一白兩個桶子，「經驗上，一般垃圾的白桶子永遠比回收桶快滿， 晚上整理垃圾都是白綠桶混成一包丟，垃圾車也不管，直接收掉進火爐燒，就分類的部分我可以很確定的告訴『你隨便丟八！』」還補充說飲料最好倒乾淨再丟，不然移動垃圾會到處滴水。

對此，網友們相當驚訝！「靠北虧我還每次煩腦要怎麼分類」、「每次站在垃圾桶前分，幹！害我跟笨蛋一樣」、「那我以後把廚餘跟飲料分出來就好....」、「不管如何，我覺得還是自己做好分類的動作吧」。

據聯合報導，台灣麥當勞為增加資源回收再利用比例，7月中起陸續改變餐廳的回收區，希望透過回收區塊的細分，讓消費者更清楚、更有效分類廢棄物與回收物。

(中時電子報)