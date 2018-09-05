日艦將裝備超遠程導彈 搭配F-35A反導兼反艦

2018年09月05日 18:23 中時電子報 盧伯華

多用途標準-6型導彈試射畫面

日本防衛省決定為海上自衛隊兩艘改進型「愛宕」級神盾驅逐艦裝備超遠程導彈，目前選中美國雷神公司製造的「標準-6」超遠程防空導彈，可在搭配F-35A超音速隱形戰機的情況下，反制戰機、彈道導彈、巡航導彈，甚至可直接攻擊導彈驅逐艦。

據《外交家》(The Diplomat)期刊報導，上周日本防衛省公布2019年國防預算中列出採購9990萬美元的標準-6型導彈，數量未公開。

報導說，垂直發射的標準-6最初設計用於防空作戰和反艦作戰，2015年新版標準-6導彈再升級為海基終端彈道導彈防禦系統，可攔截穿越大氣層而來的高速彈道導彈。此外，它在2016年的測試中也擊沉一艘美製派里級導彈護衛艦。

從美國神盾艦上發射標準-6多用途導彈。（圖／雷神公司）

雷神公司標準-6型導彈飛離發射台瞬間。（圖／美國海軍）

搭載該導彈的8200噸「愛宕」級驅逐艦計劃建造二艘，首艦「摩耶」號已於7月在橫濱下水，預計2021年進行作戰部署。

報導指出，這是日本第7艘配備神盾作戰系統的導彈驅逐艦。今年2月美日共同測試了一枚標準-3型導彈，成功摧毀了進入大氣層的彈道導彈。去年8月在另一次測試中，標準-6導彈也攔截下一枚中程彈道導彈。

另據《簡氏防務周刊》指出，新型的愛宕級神盾驅逐艦可以由空中戰機提供遠程搜索，然後將目標信息傳送給海面的神盾艦，由神盾艦發射防空導彈，再由戰機或其他空中電子作戰平台進行中繼導引，直至最後完成超遠程打擊任務。具備此種分段導引功能，正是標準-6導彈的主要特色。

報導說，標準-6導彈最高速度3.5馬赫，最大射程370公里。日本引進的F-35A戰鬥機可以與愛宕驅逐艦搭配，引導標準-6導彈進行超遠程打擊任務

(中時電子報)