日艦將裝備超遠程導彈 搭配F-35A反導兼反艦

日本海上自衛隊首艘改進型愛宕級神盾驅逐艦摩耶號下水儀式。（圖／日本海上自衛隊）

友善列印
中時電子報
多用途標準-6型導彈試射畫面

日本防衛省決定為海上自衛隊兩艘改進型「愛宕」級神盾驅逐艦裝備超遠程導彈，目前選中美國雷神公司製造的「標準-6」超遠程防空導彈，可在搭配F-35A超音速隱形戰機的情況下，反制戰機、彈道導彈、巡航導彈，甚至可直接攻擊導彈驅逐艦。

據《外交家》(The Diplomat)期刊報導，上周日本防衛省公布2019年國防預算中列出採購9990萬美元的標準-6型導彈，數量未公開。

報導說，垂直發射的標準-6最初設計用於防空作戰和反艦作戰，2015年新版標準-6導彈再升級為海基終端彈道導彈防禦系統，可攔截穿越大氣層而來的高速彈道導彈。此外，它在2016年的測試中也擊沉一艘美製派里級導彈護衛艦。

美媒：共軍要制服台灣 蘇-35戰機將具關鍵地位
忘了殲-20吧！共軍殲-16D電戰機才應該畏懼
從美國神盾艦上發射標準-6多用途導彈。（圖／雷神公司）
雷神公司標準-6型導彈飛離發射台瞬間。（圖／美國海軍）

搭載該導彈的8200噸「愛宕」級驅逐艦計劃建造二艘，首艦「摩耶」號已於7月在橫濱下水，預計2021年進行作戰部署。

報導指出，這是日本第7艘配備神盾作戰系統的導彈驅逐艦。今年2月美日共同測試了一枚標準-3型導彈，成功摧毀了進入大氣層的彈道導彈。去年8月在另一次測試中，標準-6導彈也攔截下一枚中程彈道導彈。

另據《簡氏防務周刊》指出，新型的愛宕級神盾驅逐艦可以由空中戰機提供遠程搜索，然後將目標信息傳送給海面的神盾艦，由神盾艦發射防空導彈，再由戰機或其他空中電子作戰平台進行中繼導引，直至最後完成超遠程打擊任務。具備此種分段導引功能，正是標準-6導彈的主要特色。

報導說，標準-6導彈最高速度3.5馬赫，最大射程370公里。日本引進的F-35A戰鬥機可以與愛宕驅逐艦搭配，引導標準-6導彈進行超遠程打擊任務

(中時電子報)

文章來源：Japan’s New Guided Missile Destroyer to Be Fitted With SM-6 Interceptor Missile

文章來源：Japan’s Improved Atago-class to field SM-6 air-defence missiles

陸軍女上尉上午在營區寢室內自縊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。