脫掉妳的香奈兒 模特裸身展現秋冬生命力

2018年09月05日 18:30 中時 陳張眾

模特手中的CHANEL 31包款如手拿包般恣意摺疊，展現與眾不同的瀟灑摩登感。（CHANEL提供）

卡爾拉格斐為香奈兒2018秋冬形象廣告掌鏡。（CHANEL提供）

CHANEL香奈兒背後操刀的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）說：「香奈兒，是有生命的。香奈兒的時裝，充滿無限可能性的生命力。」2018秋冬系列形象廣告中，老佛爺也邀請到Grace Elizabeth、Luna Bijl、Nina Marker、Vittoria Ceretti、Adesuwa Aighewi、Hoyeon Jung和Yoon Young Bae等7位女模演繹，女孩們在鏡頭前或褪下外衣，或互相凝視、談笑風生，移動中髮絲的飛揚，散落或隱藏在鐘形淑女帽與絲巾下，赤裸呈現氛圍中滿溢的力量與活力。

卡爾拉格斐早在年初發表秀場即開始鋪陳，領眾人踏進一片枯木森林，充斥赤褐色、米色、樹皮棕的斜紋軟呢、法蘭絨，點綴著少許紅、橘、粉、藍，藉由環境中瀰漫的青苔氣味，完成秋天奏鳴曲的樂章。纖直修長的輪廓，以充滿包覆性的溫暖布料為基礎，羊毛、皮革以不同輪廓剪裁呈現，樹葉印花絲絨製成的長版洋裝、超長大衣，搭配金屬感樹皮尖頭羊皮靴，延伸整體視覺。而透過鮮豔色彩的露趾手套，CHANEL 31包款如手拿包般恣意折疊，以光滑與菱格紋皮革或樹葉印花尼龍布拼接組合，展現與眾不同的瀟灑摩登感。

(中時 )