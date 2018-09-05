台中登革熱延燒確診案例佔全國半數 議員批市府「過度輕忽」所致

副市長林依瑩說，化學噴藥是要噴有效、不是噴心安！市府是針對發生個案周圍進行噴藥。（陳世宗翻攝）

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台中市登革熱疫情蔓延！市議員顏莉敏5日痛批台中市府警覺心嚴重不足，八月份開始出現登革熱確診首例後，疫情開始蔓延，台中現在成為全國病例最多、疫情最嚴重的城市。副市長林依瑩說，化學噴藥是要噴有效、不是噴心安，市府針對發生個案周圍進行噴藥。

顏莉敏指出，中市八月開始出現登革熱確診首例後，從原先開心農場範圍擴散到東區和太平區，出現疑似社區感染的情況，顯見台中市登革熱防治已拉起警報；她拿到市府內部會議文件顯示，市府噴灑化學防治工作上未盡周全，恐導致疫情延燒。

顏莉敏說，登革熱快篩佈點比例也相當低，市府難以第一時間掌握疫情，可能讓帶原者在不知情的狀況下造成群聚感染；市府提出一項「登革熱終結計畫」，卻是在疫情爆發後，隔半月的9月2日才提出，市府過度輕忽登革熱防治工作，不把市民健康當回事！

林依瑩表示，市府每日與國家衛生研究院與疾病管制署，針對防治登革熱疫情交換意見，這次疫情發生地點、病媒蚊與病毒型態制定終結計畫，市府積極與診所協調，在大里、太平與東區等熱點，設置登革熱快篩試劑的診所共計72家，布點率達3成以上，超過疾管署要求的2成。

林依瑩強調，台中市登革熱疫起源為大里開心農場，農場的232戶承租戶，分居台中市各區，雖然疫情發生於太平、東區等地，但皆屬於群聚感染，呼籲市民要謹慎防疫，但不要過度恐慌。

(中時 )

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