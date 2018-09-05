力挺好萊塢亞裔片 王力宏洛杉磯包場《瘋狂亞洲富豪》

2018年09月05日 18:33 中時 潘鈺楨

吳建民（左）、王力宏與製片人John Penotti。（宏聲音樂提供）

羅素（左）與王力宏。（宏聲音樂提供）

王力宏4日晚間在L.A.電影包場，請親友100人蒞臨影城，共同觀賞華人在好萊塢影壇的大突破《瘋狂亞洲富豪》，導演朱浩偉、和製片人John Penotti都是座上賓。

《瘋狂亞洲富豪》連續三周穩居北美票房冠軍，票房截至目前共1.17億美元，是9年來票房最佳的愛情喜劇片，也是繼1993年《喜福會》以來睽違25年，好萊塢再度推出全亞裔卡司的電影。王力宏也邀請了《喜福會》男主角羅素（王盛德）一同觀賞，包場結束後更舉行慶功宴，由好友East West Bank董事長吳建民買單，王力宏開心說：「我包場，慶功宴是好朋友吳建民請的，這樣大家都有捧場的貢獻！」盼為華裔多盡一份心力，「希望有更多亞裔電影在好萊塢起飛！」

王力宏目前人正在美國陪老婆李靚蕾坐月子，目前母子均安，他每天親自下廚坐月子餐寵老婆，也幫兒子換尿布、協助哺乳、帶兩個女兒玩。時值好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》在北美熱映，王力宏深知該片對華裔族群的意義，因此自掏腰包包下洛杉磯影廳，邀請親朋好友一起來觀賞佳片。王力宏在2007年演出李安導演《色，戒》，正式叩關好萊塢影壇，能演出李安的電影他至今深感榮幸，也為華人題材和演員能在好萊塢受注目相當重視。他今年在大陸有3部片上映，除10月1日定檔的《古劍奇譚之流月昭明》外，光《無問西東》和《西虹市首富》。《瘋狂亞洲富豪》在台上映中。

(中時 )