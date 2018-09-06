攔查未戴安全帽抓到賊 警方找回媽媽買菜車

2018年09月06日 07:04 中時 張朝欣

台西鄉吳姓男子趁著婦女在廚房煮飯，偷走停在騎樓的機車，沒想到因為沒戴安全帽被警察攔下，可謂賊星該敗，車主接獲警方通知車子找到了還一頭霧水，出門查看才知機車不翼而飛，連聲感謝警方幫她找回買菜車。

台西警分局崙豐派出所所長林建隆、警員李珈慧日前執行巡邏勤務，行經麥寮鄉海豐橋北端停紅燈時，看到前方1名機車騎士未戴安全帽，且不時回頭看著警車神情怪異，林建隆感覺奇怪上前盤查。

林建隆問機車男騎士「你沒有戴安全帽喔，車子是誰的？」男子告訴警方「我向鄰居借的」，又問「鄰居的地址？什麼名字？」男子不耐煩的大吼「你們很煩喔！就說是鄰居的鄰居，名字記不起來了啦，不行嗎」。

男子的態度引起員警起疑，查詢資料車主是女性，男子卻說是向男性朋友借的，42歲吳男有竊盜及毒品前科，在警方追問下，吳男才坦承車子是偷來的「我隨意走在街上，看到1名婦人剛買菜回來，才會想借她的車來騎」。

警方隨後通知車主，婦人還一頭霧水「我的車被偷？我才剛買菜回來，真的嗎？」婦人發現車子真的不見了大罵竊賊沒良心「我每天都騎機車出去買菜，這樣也要偷，太過份了」。

警分局長蘇保安呼籲，沒有告知就拿走他人物品就是偷竊，吳男的行徑已觸犯刑法，提醒民眾停放車輛要注意位置，最好選擇明亮處或有監視器的地方，可減少遭竊機率。

(中時 )