攔查未戴安全帽抓到賊 警方找回媽媽買菜車

預發》攔查未戴安全帽抓到賊，警方找回媽媽買菜車。（張朝欣攝）

友善列印
中時

台西鄉吳姓男子趁著婦女在廚房煮飯，偷走停在騎樓的機車，沒想到因為沒戴安全帽被警察攔下，可謂賊星該敗，車主接獲警方通知車子找到了還一頭霧水，出門查看才知機車不翼而飛，連聲感謝警方幫她找回買菜車。

台西警分局崙豐派出所所長林建隆、警員李珈慧日前執行巡邏勤務，行經麥寮鄉海豐橋北端停紅燈時，看到前方1名機車騎士未戴安全帽，且不時回頭看著警車神情怪異，林建隆感覺奇怪上前盤查。

林建隆問機車男騎士「你沒有戴安全帽喔，車子是誰的？」男子告訴警方「我向鄰居借的」，又問「鄰居的地址？什麼名字？」男子不耐煩的大吼「你們很煩喔！就說是鄰居的鄰居，名字記不起來了啦，不行嗎」。

男子的態度引起員警起疑，查詢資料車主是女性，男子卻說是向男性朋友借的，42歲吳男有竊盜及毒品前科，在警方追問下，吳男才坦承車子是偷來的「我隨意走在街上，看到1名婦人剛買菜回來，才會想借她的車來騎」。

警方隨後通知車主，婦人還一頭霧水「我的車被偷？我才剛買菜回來，真的嗎？」婦人發現車子真的不見了大罵竊賊沒良心「我每天都騎機車出去買菜，這樣也要偷，太過份了」。

警分局長蘇保安呼籲，沒有告知就拿走他人物品就是偷竊，吳男的行徑已觸犯刑法，提醒民眾停放車輛要注意位置，最好選擇明亮處或有監視器的地方，可減少遭竊機率。

(中時 )

台中瓦斯管線遭貨車撞斷 天然氣… 詐買房地產6年獲利達2億查捕11人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。