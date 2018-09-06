桃園》劉熒隆推短時托育 幫媽媽找時間喘息

2018年09月06日 07:03 中時 賴佑維

桃園市龍潭區市議員參選人劉熒隆（中）自己也有小孩，已將心比心的方式，希望推動短時托育政策，讓媽媽有屬於自己的短暫小時光。（賴佑維翻攝）

桃園市龍潭區市議員參選人劉熒隆（右）希望推動短時托育政策，讓媽媽有喘息空間可以好好放鬆。（賴佑維翻攝）

「讓媽媽有喘息空間！」桃園市龍潭區市議員參選人劉熒隆推出「短時托育」政策，結合社區發展協會的關懷據點，聘請專業幼教人員，讓媽媽們每周有1、2小時喘息空間，可以好好放鬆、運動。

劉熒隆表示，在社區拜訪的時候，看到許多媽媽帶著學齡前的小孩子運動，閒聊下發現全職媽媽幾乎24小時都帶著孩子，一刻也不得閒，若要擠出一點點放鬆時間，根本不可能。因此希望結合關懷據點，讓媽媽有放鬆的時候。劉熒隆又說，0到4歲的孩子，尚未能就讀幼兒園，每天24小時照顧孩子，真的很辛苦。

他表示，關懷據點大多數早上、中午最多人使用，下午大多數關懷據點都處於閒置狀態，若能請來專業幼教人員，並添置兒童玩具、教具等，媽媽們就可以將孩子暫時安置此處，好好歇息。

劉熒隆舉例，上林社區發展協會旁是自行車道，媽媽可以安置小孩後，開心散步，佳安社區發展協會旁則有北水局大草坪，也適合媽媽放鬆。他又說，社會福利不是只照顧長輩，年輕人也需要關心，若媽媽們有喘息空間，也可以讓夫妻更勇於結婚。

「若關懷據點擴大功能，還可以節省財政！」劉熒隆解釋，政府財政只會越來越困難，若是利用閒置時間的關懷據點，不但節省成本，也造福媽媽們，因此若當選，一定會力推此政策。

(中時 )