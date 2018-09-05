詐買房地產6年獲利達2億查捕11人 蕭薔父是受害人

2018年09月05日 18:51 中時 謝明俊

警方專案小組拘提沈姓代書移送法辦。〔謝明俊攝〕

警方專案小組逮捕移送女共犯。〔謝明俊攝〕

檢警調查辦台北市中華地政士事務所涉嫌連續詐買民眾房產案，由於案件牽連非常廣，目前分由士林地檢署兩位檢察官指揮，除了大同分局偵查隊、刑事局偵七大隊、台北市刑大偵七隊外，還有調查局台北市調處參與偵辦，前後偵辦近一年時間，於今天收網。

本案最初是從2017年10月間，一名被害女屋主向北市大同分局偵查隊報案受騙，接下來，大同分局偵查隊另一小隊也接獲其它被害屋主報案，警方陸續傳辦清查，到目前已有13名屋主、12棟房產遭到詐買，總金額超過2億元。

警方查辦到今年3月間，被害人愈來愈多下，有被害人找上立委開協調會，警政署於是指示刑事局偵七大隊、台北市刑大偵七隊加入組成專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮。

當警方偵辦期間，調查局台北市調處也接獲檢舉，中華地政士事務所涉及向銀行詐貸4千多萬元，市調處同樣報請士林地檢署檢察官指揮，後來發現是同一個犯罪集團，經士檢召集警調開會，決定合併專案，集中火力查辦。

在此同時，在北市大安區開設汽車公司的林姓董事長，也因名下房產遭到同一犯罪集團詐買房產，林某召開記者會並組成被害人自救會後，許多被害人出面指控，林某另向北市中山分局偵查隊報案，中山分局也向士檢報請指揮，因此才出現同一犯罪集團，因被害人不同，而分由士檢兩位檢察官，分別指揮查辦。

檢警調鴨子划水展開偵辦蒐證，清查出幕後主事者陳國帥等9名涉嫌人，以及兩名公司員工後，由檢方向院方聲請搜索票及拘票，於5日上午在雙北地區展開搜索拘捕行動，共拘提8名涉案人及2名關係人到案，主嫌陳國帥仍在緝捕當中。

(中時 )