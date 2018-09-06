五號烘焙坊豆腐提拉米蘇 歐風與古早味的神奇結合

五號烘焙坊的豆腐提拉米蘇，巧妙結合歐風與傳統古早味，以七層堆疊製作而成，充滿多層次的口感。（孟祥傑翻攝）

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五號烘焙坊有著歐洲風情。（孟祥傑翻攝）

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經典菜色：【豆腐提拉米蘇】總共有七層堆疊製作而成，強調不同的層次，品嚐出不一樣的味蕾享受。中間兩層顏色比較深的是杏仁餅乾、杏仁蛋糕，底下是杏仁海綿蛋糕，然後最底下這一層跟最上層是可可粉。

店家簡介：五號烘焙坊是深坑老街少有的歐式風情，因為老街這裡賣的是古早味的氣氛及豆腐料理，沒想到卻是道道地地的歐式麵包及冰淇淋，有點突兀，但非常特別！古老傳統且典雅的老磚牆，搭配上西洋風的招牌，別有一番風味！

老闆可是前往澳洲藍帶西點學校學習法式烘焙學成歸國的，賣的麵包、冰淇淋都是十分到味的歐式口味，所以店內的麵包不是一般麵包店可以吃到的，不僅口味眾多，價位也合理，重點是裡面的餡料豐滿，麵包既鬆軟又可口，不會太乾，口感很不錯，可以嘗出麵包本身的麥香。為強調無添加，所以吃不完還需有特別的保存方法，果然，新鮮現吃才是王道!

五號烘焙坊從初代主廚迄今傳承著近五十年手工麵包烘焙工藝。研發不曾停止、自第二代主廚由藍帶學院返台後，為了要達到嚴格管控無添加的要求，除了不使用化學添加劑、反式脂肪，所有的素材，必須在自店控管下完成產品，不使用預拌粉、冷凍麵團，也不使用工廠機器製作的烘焙成品，每一個素材都是在廚房中當日製作，專注在讓每一樣產品都是真材實料，腳踏實地在自己手上親自完成，這是熱情與堅持、也是對客人負責的態度。

店名：五號烘焙坊

地址：新北市深坑區深坑街46號

電話：（02）2662-6958

FACEBOOK：https://www.facebook.com/baker.c5/

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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