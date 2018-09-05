台南新化穗芳橋護岸變「豆腐渣」 民代要求改善

2018年09月05日 19:45 中時 李其樺

823豪雨造成虎頭溪漲潮掏空地基，穗芳橋護岸防汛道路塌陷碎裂，底下掩埋的事業廢棄物也露出地表。（李其樺攝）

823豪雨造成虎頭溪漲潮掏空地基，穗芳橋護岸防汛道路塌陷碎裂，邊坡護岸也如餅乾破碎不堪，隨時有傾頹之虞。（李其樺攝）

又見「豆腐渣工程」！水利署六河局多年前在新化虎頭埤下游穗芳橋施做護岸，不料823豪雨造成虎頭溪漲潮掏空地基，不僅防汛道路下陷，護岸也如餅乾般碎裂，居民擔憂再下大雨恐造成災害，多位民代質疑施工品質不彰，要求改善。水利局表示，已提報災害搶修中，將趕在明年防汛季來臨前修復完畢。

護國里長張國能表示，護國里共有690戶居民，看到政府施做的護岸工程無法承受因豪雨暴漲的溪水沖刷，損壞那麼嚴重，居民都很擔憂一旦再下大雨恐怕釀成災情。但是對此台南市府似乎無關痛癢，連經費、何時完工都未告知，讓居民都感到無奈。

市議員參選人李偉智表示，日前823豪雨造成穗芳橋上游防汛道路產生裂縫，高低差達8公分且持續擴大；下游約長達100米的防汛道路更如餅乾般破碎塌陷，邊坡護岸龜裂，幾乎已經無法行走。

李偉智說，該護岸工程使用的鋼筋疑似規格不符，且地面下掩埋的事業廢棄物也隨著防汛道路塌陷露出地表，質疑工程品質不彰，市府應迅速搶修完畢，避免因豪雨造成二次災害。

市議員林志聰表示，虎頭溪護岸工程為水利署和台南市府共同施作，如今發生防汛道路塌陷，主管單位應負起責任修復。

水利局養工科表示，虎頭溪帝溪橋至穗芳橋河段的護岸工程為水利署六河局多年前興建完工，因為豪雨造成穗芳橋下游約100米防汛道路遭掏空下陷，上游也發生擋土牆移位、裂縫擴大情形。目前已派人打上鋼板樁，並向中央提報災害搶修，最快趕在明年防汛季節前修復完畢。

(中時 )