《疾風魅影-黑貓中隊》耗時六年紀錄拍攝 揭黑貓英雄的神秘面紗

2018年09月05日 18:46 時報周刊 張毓琪

《疾風魅影-黑貓中隊》紀錄片，由導演楊佈新耗時6年的尋訪拍攝 ，飛越39,630公里，穿越三大洲，橫跨太平洋、台灣海峽、大 西洋，並長征美國、加拿大、英國、北京、江西、南京、福州等地的 影像紀實，片中52人以上的親身訪談，超過30個版本的剪輯，這 一切的堅持，為的就是還原空軍第35中隊「黑貓中隊」的歷史真貌 ，訴說這一頁被遺忘的歷史。

黑貓中隊是台灣空軍史上最神秘的高空偵察中隊，只有28位空軍精英中的精英能成功結訓，執行冷戰時期神秘的台美合作任務「快刀計畫」。因為任務常為夜間出巡，巡航70,000英呎，一人一機， 機腹下裝備有直徑達90公釐的攝影機鏡頭，故稱之為「黑貓」。

任務內容是經由雙方總統簽屬同意執行任務，從桃園基地或泰國美軍基 地起飛，跨越台灣海峽至中國大陸拍攝偵察空照圖，帶回珍貴無比的 戰略情資由雙方共享，他們堪稱是第一代的Google Map，但每趟任務卻只有五成的機率可以平安回家，邱松洲教官表 示：「這個或然率比玩俄羅斯輪盤還要危險。」蔡盛雄教官也說：「 我經常訓練與等待任務後，半夜就開著車到台北一直繞、一直繞，只 想感覺到活著。」

他們用性命和青春去駕馭最困難的U-2偵察機， 從1961年到1974年，14年間共執行220次任務，只有17位成員全身而退，其中2位成員葉常棣與張立義在任務中遭共軍擊 落被俘近20年，幾經波折，青年已成白頭，終於在1990年9月 4日得以返台歸隊。

本片導演楊佈新一直有個飛行夢，他雖執導過《愛情白皮書》、《戀香》等電視劇，但一直渴望能拍出一部不受商業羈絆代表自己志業的作品。6年前，因緣際會之下他開始籌拍《疾風魅影-黑貓中隊》紀錄 片，從時代格局、軍事領域逐步深入了解， 將黑貓中隊的真實人生一步步拼圖。除了拍攝， 他更成為黑貓英雄們的好朋友，祈願留下老黑貓教官們無悔穿越夢想 與飛行的生命旅程，共同為下個世代留下一個關於戰爭與和平的備忘錄。《疾風魅影-黑貓中隊》將於2018年10月26日全台 上映。

(時報周刊)