廟前阿家的店糖醋金黃豆腐魚 酸甜鮮嫩好滋味

2018年09月06日 07:14 中時 孟祥傑

廟前阿家的店每年都不計成本推出創意料理，參加深坑多福宴活動。（孟祥傑翻攝）

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創意料理：【糖醋金黃豆腐魚】採用新鮮鱸魚炸得金黃的外皮，魚肉鮮嫩多汁，用新鮮食材帶出鮮甜，再佐以香氣濃郁口感紮實的手工深坑豆腐，最後淋上酸甜的糖醋醬汁，傳統古早味做法讓人忍不住一口接一口，真是人間美味。

店家簡介：店長林老闆為深坑在地人，對深坑老街文化的傳承有一份濃厚的使命感，抱著回饋鄉里、活絡老街商圈、促進地方經濟繁榮的心，每一年都不計成本推出創意菜，參加新北市政府經發局主辦的深坑多福宴活動，每年林老闆為了給傳統古早味注入創新，除了對食材的嚴選外，甚至邀請海外美食專家到店裡來指導，不斷地研發新的料理口味，感受到林老闆對料理的熱情與用心，他對食材的充分了解雖沒有太多花俏的裝飾，但有創意、有美感、很實在，符合專業好廚師的三項標準，廚藝當然是首要，再者是外型，然後是口條，能很清楚地表達他對料理的步驟與美食創作的概念。

林老闆也很佛心，雖然各種物價不斷漲價，除堅持維持好的品質，並保持一份回饋的心堅持不做調漲，為的是讓社會大眾都能樂意來深坑老街享受物超所值的豆腐料理，把深坑豆腐料理更發揚光大，做到國際化，也因為林老闆的堅持，好美味、好品質的口碑，其客戶群有很多是來自海外，尤以香港、韓國、日本、大陸居多，國內也有很多名人喜愛阿家的料理，其中台泥董事長辜成允生前遊深坑必吃阿家的土雞肉與麻辣臭豆腐，並獲得其喜愛與肯定，為其最愛美食圖33家的中，深坑僅此一家。

林老闆今年配合多福宴票選活動，特別推出二道美味料理「糖醋金黃豆腐魚」，採用新鮮鱸魚炸得金黃的外皮，魚肉鮮嫩多汁，用新鮮食材帶出鮮甜，再佐以香氣濃郁口感紮實的手工深坑豆腐，最後淋上酸甜的糖醋醬汁，傳統古早味做法讓人忍不住一口接一口，真是人間美味，另一道「貴妃鮑魚燴雙菇」，以新鮮雙菇加上鮑魚片，不過度烹調，看似平凡卻讓有著不簡單的好味道，是大家不可錯過的一道絕佳料理，大廚的用心料理，也希望大家多多支持票選活動，投下您寶貴的一票。

店名：廟前阿家的店

地址：新北市深坑區深坑街123號

電話：（02）2662-6213

(中時 )