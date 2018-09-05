馬侃接班人確定 由前任議員凱爾遞補

2018年09月05日 18:48 中時電子報 江飛宇

美國共和黨重量級參議員約翰馬侃(John McCain III)辭世後，他原本的亞利桑那州參議員位置需要遞補人選，最終決定由前任的該州參議員，現年76歲的強凱爾（Jon Kyl）來補上。不過他已表示，這次回到參議院只是過渡馬侃剩下的任期，不會爭取連任。

美聯社報導，當馬侃過世之後，亞利桑那州需要有一名參選員補上，於是亞州長杜西(Doug Ducey)宣布，空缺由凱爾來接替。凱爾在1995年~ 2012年是亞利桑那州參議員，長期與馬侃共事，2012年之後主動選擇退休，做遊說者的工作。

凱爾表示，他接受任命完全是出於對共和黨的責任感，只會做到明年1月3日國會前的這段時間。然而凱爾的責任也頗重，因為這個任期將會處理美國最高法院法官的人選，預計他會同意布雷特．卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的任命。

凱爾在亞歷桑那州很有人望，稱的上德高望重，他與川普形成鮮明對比，包括溫和的講話方式，屬於很共和黨式的保守氣質，不那麼民粹主義的「共和黨先鋒隊」，因此選擇凱爾接替馬侃，絕對是個保險牌。

凱爾的整個參議員生涯都與馬侃搭檔，所以兩人的交情相當長久，包括馬侃的遺孀也同意這項任命，她發推文說：「凱爾是我和約翰(馬侃)最親愛的朋友，這項住命也是對約翰的敬意，我相信他已準備重返公共服務，以幫助亞歷桑那州。」

不管如何，凱爾已經表明他只會做到1月，如果凱爾確定在1月離開參議院，那麼亞利桑那州州長必須再任命另一個人補上，馬侃的任期到2022年才會結束。

然而，亞歷桑那州另一名參議員傑夫．法蘭克(Jeff Flake)早早就說不會爭取連任，之後共和黨在進行黨內初選後，由現任的亞歷桑那眾議員瑪莎．麥克莎莉(Martha McSally)得到提名，她經常被視為具有馬侃特質的人物，因為同樣曾是軍人，也都是戰機飛行員。

麥克莎莉現在爭取的是參議員期中改選，與民主黨的克莉絲汀．席尼瑪(Kyrsten Sinema)在競爭，如果麥克莎莉落選，也可能在明年直接被任命，遞補馬侃的懸缺。

(中時電子報)