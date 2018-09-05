台東》吳俊立找王金平談一小時 出來還是找不到老婆鄺麗貞

前台東縣長吳俊立（中）今與前立法院長王金平（左）以及前立法院副院長饒穎奇（右）商談，化解誤會。（周毓翔攝）

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前台東縣長鄺麗貞8月31日委託人登記參選台東縣長釀藍營分裂，結果人間蒸發5天多，其丈夫吳俊立至今仍找不到她。吳俊立今天到立法院找前立法院長王金平談，國民黨台東縣長參選人饒慶鈴之父，前立法院副院長饒穎奇也出現；三人密談一小時後，吳俊立表示，他還是找不到他老婆，所以也不知道她為何登記，但他一定全力輔選饒慶鈴，讓饒慶鈴當選他才能洗刷誤會，否則「跳到黃河也洗不清。」

媒體問吳俊立，是否知道老婆會在哪裡，吳俊立説「我如果知道就不會這麼累了」，他說他會透過所有親友替他找他老婆，他也去了娘家了，但是鄺麗貞不在，他都還在聯繫中。他還拜託女兒打電話聯絡鄺麗貞，「她可能比較會接我女兒電話，就讓我女兒去找。」

媒體問說，目前最大的心結是什麼？吳俊立也無奈說，「我如果知道就不用擔心了」，他也強調，鄺麗貞究竟為何登記參選，他沒找到她本人之前不能幫他說，但他相信她是有智慧的人，會把這事處理好，她也見過大風大浪，過去很多事情都能迎刃而解，應該知道會把傷害降到最低，「會盡量找到她，了解狀況。」

吳俊立今天到王金平辦公室與饒穎奇3人密談一小時，王金平表示，因為吳的夫人登記參選，今天是把可能遭受到的誤解都化解了，吳也會更努力輔選饒慶鈴讓國民黨的參選人當選。

饒穎奇也表示，他非常感謝吳俊立，儘管受對方利用、打擊，吳還是堅持支持饒慶鈴，因此團隊絕對不被分化，會更團結更努力爭取選票，把台東治理地更好，饒慶鈴會跟吳俊立、縣長黃健庭，共同努力好好打拼。

(中時 )

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