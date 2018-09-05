諾魯挺台 陸外交部批拙劣鬧劇

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旺報

與中華民國有邦交關係的南太島國諾魯，4日在太平洋島國論壇會期間，要求陸方代表不得以公務簽證入境及干擾發言。大陸外交部5日對此表示，諾魯違背國際慣例和論壇規定，上演一齣「拙劣的鬧劇」，並奉勸諾魯認清大勢，不要做逆歷史潮流而動的事。

5日的大陸外交部記者會上，有記者問到太平洋島國論壇期間發生的衝突，大陸外交部發言人華春瑩表示，9月4日，第30屆太平洋島國論壇會，「在台灣當局所謂邦交國諾魯舉行」，應論壇秘書處邀請，中方作為論壇對話夥伴出席會議。

華春瑩說，諾魯作為論壇主辦國，違背國際慣例和論壇規定，上演了一出拙劣的鬧劇。會議召開前夕，諾方要求中方與會人員持普通護照入境。在大多數成員國和中方提出交涉並表示將抵制會議情況下，諾方不得不同意中方代表團持外交護照與會。會議期間，諾方再次不顧國際會議慣例阻撓中方代表講話，對此中方當即提出嚴正交涉，並提前離開會場以示抗議。出席會議的許多國家代表團也離開會場，對諾方表示強烈不滿。

華春瑩表示，一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識。任何搞兩個中國、一中一台的行徑都是不得人心的，也是不能得逞的。奉勸諾魯認清大勢，糾正錯誤，不要繼續做逆歷史潮流而動的事情。

她也強調，中方歷來重視發展同太平洋島國以及太平洋島國論壇關係，將繼續在一個中國原則基礎上加強同各島國友好交往和務實合作。

(旺報 )

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