台北市長選舉戰線拉到台中？柯文哲、姚文智都將與林佳龍會面

2018年09月05日 18:54 中時 盧金足

台中市長林佳龍與花博吉祥物石虎家族與歐米馬全國走透透，到各縣市宣傳，12日將到台北宣傳。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市長林佳龍將於7日、12日先後與民進黨台北市長參選人、立委姚文智、台北市長柯文哲會面，由於兩人是台北市長選舉競爭對手，與林佳龍互動引發關注。對此，台中市府新聞局長卓冠廷表示，相關行程都是巿政考察與行銷花博，市歡迎各縣巿進行巿政交流，大家一起參與台灣的大喜事─花博盛會。

卓冠廷說，姚文智預計9月7日（周五）到台中參訪市政建設

，包括考察台中舊城再生成果，台中火車站大車站計畫、綠川等。

台中市將於今年11月舉辦世界花卉博覽會，林佳龍與花博吉祥物石虎家族與歐米馬全國走透透，到各縣市宣傳，12日（

下周三）照原定排程前往台北宣傳，宣布台北、新北、基隆的縣市周優惠時間，邀請北北基三縣市的首長或代表出席，各縣市首長或代表能否出席，台中市政府不宜代為宣布，誠摯歡迎大家參與。

由於柯文哲與姚文智是台北市長選舉的對手，林佳龍在選舉進入肉搏戰的時期，「龍哲會」為之前柯文哲已到台中市政交流綠川治水，及目前台中捷運綠線由北捷施工，兩人互動密切，被稱為「攏作伙」，至於「龍智會」是姚文智初次來台中取經，備受矚目。

卓冠廷表示，台中花博全國走透透宣傳活動第一場8月15日在宜蘭童玩節舉行，當天同步宣布宜蘭、花蓮、台東縣市週優惠，當地民眾只要於優惠期間在購票窗口出示身分證明文件

，即享花博門票半價優惠；第二場預計9月12日前往台北市立動物園，宣布台北、新北、基隆的縣市週優惠時間。

「台中花博對全台各縣市均有規畫縣市周優惠！」卓冠廷強調，林佳龍也將陸續前往桃園、高雄等縣市宣傳鄰近縣市優惠，公布其他縣市的優惠週時間，邀請大家一起來台中「聆聽花開的聲音」，參加台中花博盛會。

(中時 )