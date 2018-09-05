《美國動物》中二到不行 樓一安、魏如昀都說讚

2018年09月05日 18:47 中時 潘鈺楨

魏如昀大力推薦。（采昌提供）

取材自真實犯罪事件的電影《美國動物》描述四個美國「中二病末期」青年，為了「刷存在感」而犯下震驚全美的史上最魯莽搶案。這個案件在鬼才導演巴特林頓（Bart Layton）的詮釋之下，成為近年最出色的青少年犯罪電影，不但接連入選台北電影節等多個國際影展，更入圍2017年日舞影展「美國劇情片主競賽單元」，備受國際影壇推崇。尤其本片也獲得歌手魏如昀，演員林思宇（宇宙）、葉星辰、徐麗雯，獨立樂團「茄子蛋」、「三十萬年老虎鉗」、「無妄合作社」，導演樓一安、楊貽茜，以及影評人膝關節等各界名人讚賞。

以《台北歌手》入圍本屆金鐘獎最佳導演的樓一安大讚：「我不愛看電影。大多數的電影我不會想看第二遍，但我會想再看一次《美國動物》。能真的打動到我的電影好像還真的不多，這會是其中之一。」

「中二病」好發於青春期。血氣方剛的少年們，往往覺得自己是獨一無二的超凡存在，而《美國動物》四個已經「中二病」末期的主角們，因為不滿於自己庸庸碌碌的平凡人生，決定用「搶劫」向世界證明自己的與眾不同。

歌手魏如昀力讚：「《美國動物》寫實到不行。我們都會有想要跨越界線的時候，可是一旦跨越了界線，就永遠是個越線的人。沒有去過的地方永遠很夢幻，好像一切都可以經過腦袋的演練和幻想而能美好地發展。」藝人林思宇（宇宙）也有感而發地讚道：「這部好好看啊！是不是很多事情都是在做了之後，才會發現想像跟實際的一體兩面！」演員徐麗雯也評論：「《美國動物》把真實作為一種形式，在記憶的變體中點一把火，燃燒青春的孤涼蒼白。」

這部呈現真實犯罪事件，並在國際影展屢獲好評的《美國動物》，描述中二華倫（伊凡彼得斯飾演）、文青史賓賽（貝瑞科漢飾演）、學霸艾瑞克（傑瑞德阿布拉罕森飾演）、健身狂查斯（布萊克詹納飾演），這四位平凡的美國青年，因為不滿自己庸庸碌碌、乏善可陳的平凡人生，竟然異想天開，打算偷竊學校圖書館中價值連城的骨董書籍：奧杜邦的《美國鳥類》。他們仿造犯罪電影裡的情節，精心策畫偷竊與贓物的交易計畫。不過計畫永遠趕不上變化，他們在偷竊過程中犯下天大錯誤，也讓他們開始質疑這場竊案，根本是個不切實際的美國夢。電影在9月14日在台上映。

(中時 )