正修科大餐飲系生參加國際美食賽 勇奪1金1小金及2銅

2018年09月05日 18:50 中時 林雅惠

正修科大餐飲系學生在「2018TCAC台灣國際美食烹飪賽」從7國600多位選手脫穎而出，一舉摘下中式肉類烹飪金牌和全部比賽最高分及西式烹飪海鮮2銅，餐飲系四年級同學盧妍瑾個人更獨得1金、1座小金人及銅牌，最為搶眼。

「2018TCAC台灣國際美食烹飪賽」有來自台灣、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、香港、泰國600多位選手同台競技，無不使出看家本領，以最拿手料理爭取最佳成績，正修科大餐飲系本次派出兩位四年級同學盧妍瑾及陳揚文應戰，展現好成績。

由餐飲系老師鄭銘松指導的盧妍瑾在個人現場熱菜類「現代中式烹調」摘下金牌、青年廚師「現場熱烹現代中式烹調肉類」獲最高分拿下1座小金人、個人現場熱菜類「現代西式烹調」獲銅。

盧妍瑾奪金菜餚「現吊脆皮雞翅拼金沙芋香雞球拼雞肉地瓜塔」，烹調手法運用中式傳統料理脆皮雞加以變化，將雞翅去骨，塞入炸過炒香的菇類及筍子，增添香氣和蔬菜甜味，金沙雞球則將鹹蛋黃加上辛香料搭配，讓評審一口咬下就能感受到金沙細緻口感及芋頭香氣。

盧妍瑾另一獲銅料理則是「櫻花蝦堅果烤圓鱈佐檸檬白醬拼水煮魚捲佐甜椒醬」，烹調較困難的地方在於掌握魚肉熟度，因圓鱈肉質細嫩，不能煮過頭，要確切掌握好魚肉的熟度。

盧妍瑾說，評審群對中式手法、調味、衛生都非常講究，能在全場5梯次的中式青年肉類獲得唯一一面金牌及中式肉類全場最高分榮譽，覺得非常開心。

另以「酥皮魚排附芒果魚捲和義大利魚餃佐洛神花醬汁」拿下個人現場熱菜類「現代西式烹調」銅牌的陳揚文說，第二次參加這麼大規模的比賽，從構思試做試吃到練習，讓他成功切味到適中，很感謝呂俊男老師指導擺盤，成績雖不盡理想，比賽是一時的，更重要的是能夠學習到別人的優點。

餐飲系主任吳許得表示，參賽同學都是經過長時間認真的練習，加上老師從旁細心指導才能有這好的成績。

(中時 )