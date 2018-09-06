三拾堂的乾鍋臭豆腐 傳承古法香麻又帶勁

三拾堂的乾鍋臭豆腐，以慢火熬煮而成，是相當費時的工夫菜。（孟祥傑翻攝）

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三拾堂是深坑臭豆腐的創始老店。（孟祥傑翻攝）

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經典菜色：【乾鍋臭豆腐】用多種中藥精心研磨成粉，加上慢火12小時熬煮而成，時間的淬煉讓每一口都吃得到，來自四川最初的感動，香麻帶勁配上深坑在地最具文化的臭豆腐，奇妙的滋味在舌尖跳耀著，讓饕客朝思暮想！

店家簡介：【三拾堂】創立於民國83年，身為深坑老街臭豆腐的《第一家創始老店》，也歷經了深坑老街的興落與改革，從沒沒無聞的鄉村街道，逐漸繁榮成日漸興盛具有特色的深坑老街，從只有一家店賣臭豆腐到整條老街都以此為主題。

堅持不隨波逐流，以原始的小吃文化，將不同的手法以及文化繼續傳承下去。讓客人吃到最用心、最實在、最新鮮的食材，以及上一代所傳承下來的古早味。創造出經典中的經典《深坑首創》紅燒臭豆腐、麻辣鴨血。受到各地來的遊客歡迎，左鄰右舍也都如法炮製，這道菜已經成了深坑的招牌美食。

儘管深坑老街同性質的餐廳非常多，價格大致也相差無幾，但是在三拾堂就會讓你感覺跟其他店不太一樣，不會隨波逐流變成熱炒店，而是堅持自己的理念在做生意！固執地維持著從創業以來的小吃風格，親朋好友大夥一同到此飽餐一頓、享用道地美食，是很好的用餐經驗。

三拾堂是位於深坑老街大榕樹對面的創始店，東西好吃，跟上時代，服務親切，價錢也很實在！這邊的用餐環境非常舒適！由於老闆始終如一維持著復古風，桌椅依舊維持以前的古董桌椅，配上紅磚牆讓用餐的客人感覺到濃濃復古思鄉情懷！同時也接無菜單料理的辦桌，歡迎大家呼朋引伴預約酒席！

店名：三拾堂 食府

地址：新北市深坑區深坑街158號

電話：（02）2662-1666

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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