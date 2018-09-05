政院：幼托政策仍以擴大托育公共化為首要對策

2018年09月05日 18:54 中時 張理國

「托育政策催生聯盟」呼籲政府要加速托育公共化，並呼籲關注教保人員低薪問題。政務委員林萬億表示，我國幼兒照顧向私有化傾斜由來已久，要在短期內達到高度公共化，有其難度；政院通過我國少子女化對策計畫，仍然是以擴大托育公共化為首要對策。至於部分私立托嬰中心托育人員薪資要在短期內調高到2萬8千元有難度，政府給與些許彈性空間逐步調薪，並不違反政策規劃始意。

林萬億表示，教育部已請地方政府協助盤點空餘教室，到109年將可增設公共或非營利幼兒園1247班，增加3萬4千個收托名額；110年到111年，預計再增設1千班，提供2萬6千個收托名額，合計未來4年內將增加2247班，6萬個公共化幼兒園名額。將公共化程度從目前的3成提升到4成；並優先協助無附設幼兒園的國小708校設立，達到校校均有幼兒園為原則，逐步達成2-5歲學前幼兒教育與照顧銜接國民義務教育的理想。

在0-2歲方面，林萬億說，工業先進國家通常以家長親職假(育嬰假)在家照顧為主，輔以類家庭的保母照顧或小型化社區式托嬰照顧。即使高生育率的法國3-5歲的幼童幾乎百分之百進入公共幼兒園，但是0-2歲幼兒家外照顧率只有42%。跟我國一樣正在努力提升生育率的德國，3-5歲幼兒有94%進入幼兒園，而0-2歲的幼兒家外托育率從2002年的9%，增加到2013年的23%。也就是說，年紀小的嬰幼兒各國均不鼓勵大量家外照顧。國內學者專家也多持相同看法。但是，為了滿足部分雙就業家長的托育需求，衛福部也積極增設公共托育家園，預計107年到109年每年增設80處，110年到111年每年設置100處，總計未來將增設440處，新增5,280個收托名額。再加上各縣市政府自行設立的公設民營托嬰中心，以及擴充保母照顧能量，逐步將0-2歲家外照顧率從去年底的9.3%，倍數成長。顯示，政府並沒有忽視托育公共化的課題。

林萬億也指出，我國幼兒照顧向私有化傾斜由來已久，要在短期內達到高度公共化，有其難度。於是，政府運用經費贊助與私立幼托機構、保母簽約的準公共化模式，來達成減輕家長托育費用負擔、穩定教保品質、提升家外送托率、提升教保人員的薪資的目標。「托育政策催生聯盟」擔心政府會為了提高托育準公共化的簽約率而犧牲教保人員的薪資，以上的政策目標並沒有改變。

林萬億表示，部分私立幼托機構教保人員薪資偏低是長期以來的問題，有些甚至僅達基本工資水準。部分薪資偏低的私立托嬰中心托育人員薪資要在短期內全面調高到2萬8千元，有其難度，尤其是那些原本就低收費、低薪資的托嬰中心，政府給與些許彈性空間逐步調薪，並不違反政策規劃始意。政府希望以提升入園率來增加目前使用率偏低的私立園所，增加入園幼童數，提高園所收入，期盼園所增加的收益部分回饋給教保人員的薪資，走向良性循環。

(中時 )