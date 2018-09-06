南投》苗圃培育食草與蜜源　廖志城也有蝴蝶夢

埔里鎮長候選人廖志城約8年前便向縣府農業處、觀光處申請經費，在鎮上廣植蜜源植物與食草。（廖肇祥攝）

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埔里鎮長候選人廖志城（中）與地方保育團體共同參與愛蝶、護蝶宣誓。（廖肇祥攝）

南投縣議員廖志城投身埔里鎮長選舉，近年來埔里推動生態造鎮計畫，其實早在8年前，廖志城即向縣府農業處、觀光處申請經費，在魚池鄉苗圃培育蝴蝶食草、蜜源苗木，再發送社區種植，他希望彩蝶在巷弄飛舞，是埔里獨特的生活美學。

埔里是全台蝴蝶物種密度最高的城鎮，蝴蝶標本家庭代工，曾是民國五、六零年代小孩共同的回憶，出身埔里鎮小埔社農庄的廖志城特別有感觸，他表示那時每年4月到10月，山林、村野蝴蝶穿梭在玩伴間，追逐蝴蝶玩樂的場景，是多麼簡單幸福。

8年前開始，時任縣議員的廖志城要求農業處與觀光處，運用魚池的廣闊苗圃，種植蝴蝶食草與蜜源植物，免費發送給社區種在小公園或居家門前，營造適合蝴蝶繁殖的棲地，他也推動觀光飯店、民宿、小吃商店，以埔里在地兩百多種蝴蝶做標章，將在地蝴蝶生態特色推展出去。

而近日廖志城也向行政院長賴清德爭取將埔里鎮納入日月潭國家風景區管理處，目前鯉魚潭、中心碑、虎頭山將納入，不但預算增加，人員編制也擴增，他表示，再現埔里蝴蝶王國美夢大家一起來打拚，未來他當選鎮長，會與大埔里地區觀光發展協會、新故鄉文教基金會、各村里一起合作，讓蝴蝶在埔里遍地飛舞。

(中時 )

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