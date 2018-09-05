劉亞仁大銀幕上DIY 《燃燒烈愛》導演李滄東判斷「獨性」是趨勢

2018年09月05日 19:00 時報周刊 張毓琪

劉亞仁主演的新片《燃燒烈愛》暨在今年坎城影展Screen Daily中創下3.8的高分紀錄，口碑爆棚並抱走「費比西國際影評人首獎」後，再度入圍第23屆釜山影展男主角大獎，國際聲勢看漲。該片近期在法國上映，法國香榭大道上佈滿電影海報廣告，攻佔法國各大媒體如《世界報》版面，甚至他一幕裸身與女主角全鍾淑床戲畫面，更讓法國觀眾直呼他帥，眼睛緊盯他精壯胸肌，一舉征服法國觀眾的心。

劉亞仁憑《燃燒烈愛》一片席捲各國，近日也首登大陸雜誌封面，他受訪時透露，喜歡用「流」這個詞彙，例如：「時間的流」、「演技的流」，即便沒辦法精準的表達在中文裡，但該詞類似英文中的flow，表達狀態維持下去的意思。網友則打趣說，「劉亞仁的回答還是耐人尋味。」

《燃燒烈愛》是韓國導演李滄東睽違八年的作品，近期也獲邀成為第43屆多倫多國際電影節特別上映的邀請，以及第23屆釜山影展入圍最佳影片、導演、男主角、男配角、女新人等8項大獎，成果豐碩。該片改編自村上村樹的短篇小說《燒倉房》，李滄東透露，很多觀眾在看完《燃燒》這部電影時很多人都會問，「所以，怎麼樣了？然後呢？」

劉亞仁則說，有一次他詢問李滄東導演什麼時候會感到悲傷呢？導演則回答：「一直都是悲傷的。」讓他感到驚訝，劉亞仁感性表禦：「我的職業展現人類在這世界存在的各種面向，透過這部電影，我反思很多。例如所謂的電影是什麼，電影可以做到什麼。」他更提起，拍這部電影前，以為自己在工作上展現的很好，但《燃燒烈愛》拍攝完畢後，他反思各面向，甚至有些時候讓感到羞愧。認為自己可以做的應該更多，也是他作為演員的一種責任。

不同於村上春樹的原著，《燃燒烈愛》中劉亞仁有多場的情慾戲以及自慰戲，對此，李滄東透露，性也是生活中重要的一部分，也有必須自己解決的的時候，特別對於單身的青春男女來說，性愛可能像是突如其來的祝福，最近韓國年輕人間開始流行「獨食」、「獨飲」，相信接著下來「獨性」也會成為趨勢。

此外針對演員的選擇，李滄東認為劉亞仁是不二人選，能夠精準傳遞男主角從未表現出任何積極地行動或展露出任何情感，但卻仍傳遞給觀眾一種非常敏感的特質。史蒂芬元則是能展現片中一角所帶有的神秘感；全鍾淑雖是一個沒有經驗的新人演員，但卻擁有電影裡海美這個角色的特質，具有一種無法了解到她內心的感覺。《燃燒烈愛》即日起在friDay影音全台獨家首播。

(時報周刊)