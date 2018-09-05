最毒海岸線 最快明年1月清除有害廢棄物

2018年09月05日 19:14 中時 莊旻靜

新竹縣新豐鄉沿海遭傾倒有害廢棄物，被評為「最毒海岸線」，環保署補助新竹縣環保局清除，不過「新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置場址污染緊急應變處理計畫」卻歷經4次流標，日前終於有廠商願意投標並發包，新竹縣環保局表示，估計約在明年1月清除有害廢棄物。

新豐鄉沿海一帶被不肖業者傾倒太空包集塵灰，由環保署、新竹縣環保局調查，確定廢棄物被檢驗出為電弧爐煉鋼業集塵灰，戴奧辛檢測值為2750到4470皮克（p-TEQ/g），超過1000皮克的廢棄物管制標準，縣環保局也向環保署爭取經費，由環保署同意補助3800萬清除。

堆置在海邊的太空包、廢棄物不僅包含有毒廢棄物，經調查，還有爐渣、營建廢棄物及家戶垃圾等，其中集塵灰約1380立方公尺，有汙染海水之虞。儘管新竹縣環保局立即著手處理，希望迅速清出有害廢棄物，但此項工程卻歷經4次流標。

新竹縣環保局指出，之前流標原因多因廠商有疑慮，包含作業期程、清除數量等，由於要求在明年1月中旬完工，但期間有東北季風等氣候因素，不過環保局也解釋，若因天氣不宜清除作業，也能再協調，也因有害廢棄物堆置已久，環保局要求承包廠商加緊處理，篩分出有毒物體盡速移出。

新竹縣環保局表示，預計將於明年1月中旬，移出有害廢棄物，後續也將有其他工程，整理海邊環境，做好防護措施。樹黨籍竹北市民代表、將轉戰新竹縣議員的許育綸長期關注此案，他期望，海岸環境能回歸「海岸管理法」規定，海岸地區避免新建廢棄物掩埋場，並應逐年移除，以維護海岸環境。

(中時 )