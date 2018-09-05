「房事」難搞定！ 室友弄假成真變同居

2018年09月05日 19:05 中時 潘鈺楨

法利亞迪姆（右）演出一名癡心型男。（海鵬提供）

「房事」難搞定？德國票房男星法利亞迪姆（Fahri Yardim）最近在新片《愛情無論如何》（Whatever Happens），當起對精打細算的租屋族，為租好屋還得假裝有女友、更搖身當「二房東」，角色設定深得觀眾的心。原來他遇上的房東，有個「不租一位，只租一對」的奇怪規定。單身的他，為住進CP值破表的美寓，竟靈機一動、摟著一旁剛認識的荷蘭影后希薇亞荷克絲（Sylvia Hoeks），假扮情侶矇混過關，順利搞定了惱人的「房事」。

有趣的是，這廂「房事」剛圓滿落幕，那廂「房事」精彩又起。誤打誤撞成為室友的兩人，竟日久生情、愛情一發不可收拾，瞬間從陌生室友、「假戲真做」變成同居戀人。他們把兩個房間變成一間，親密愛火恣意四射，除獲國際影評網 FILMSTARTS盛讚「讓人重溫愛情魔力」，並助電影一舉連獲慕尼黑國際影展最佳影片、導演及劇本三項大獎提名。

這部浪漫的愛情電影《愛情無論如何》，劇情描述攝影師亞迪姆意外與不熟的律師新鮮人荷克絲當起室友，兩人卻日久生情，很快晉升為戀人，人生自此邁向嶄新階段。未料兩人在一起後，荷克絲事業一飛衝天，亞迪姆只得默默當起家庭煮夫，夢想完全放一邊。兩人最後終因聚少離多漸行漸遠，而決定分手前的最後一夜，反成為兩人認識以來少有的獨處時光，他們一邊打包行李，相戀往事竟一一浮現，提醒著真愛得來不易。

有趣的是，向來獨自生活、瀟灑自在的荷克絲，曾表示自己不習慣跟別人同住，卻在演完《愛情無論如何》後改口表示「他，我可以！」，讓人莞爾一笑。荷克絲讚賞男主角亞迪姆是個貼心暖男，拍戲期間不僅常會怕她餓、分點心給她吃，更教她如何照顧嬰兒、增進演技，溫柔體貼令她相當窩心，兩人拍攝間不時同進同出，浪漫指數破表宛若真正情侶。

值得一提的是，《愛情無論如何》劇本跳脫了一般愛情電影的框架，故事從一段即將結束的愛情開始細述，回溯這對情侶相識、相戀、相知到相守的過程，不僅精準呈現出愛情的全貌，更在新的一年的倒數聲中，逐一回首這對戀人七年來相處的點點滴滴，引領觀眾墜入時光隧道，一探他們愛情的來時路。電影7日在台上映。

(中時 )