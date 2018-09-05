《繼母和女兒的藍調》收視再創新高 日網友票選綾瀨遙為最適合穿浴衣的女星

2018年09月05日 19:18 時報周刊 張毓琪

日劇《繼母與女兒的藍調》改編自櫻澤鈴的四格漫畫，由女星綾瀨遙、竹野內豐以及佐藤健擔綱演出，講述一個繼母與女兒10年間成長的故事，綾瀨遙獨特的演員魅力與逗趣扣人心弦的劇情，讓該劇自開播以來一直保持雙位數的收視好成績，昨播出的第8集收視再創新高達到15.5%，坐穩同期日劇收視冠軍寶座，在劇情進到爸爸竹野內豐「病逝」後更再度飆高，飾演幹練繼母的綾瀨遙，隨著劇情即將進入完結之際，與劇中如謎樣般的帥哥佐藤健將有大量對手戲。

綾瀨遙在《繼母與女兒的藍調》飾演的繼母儘管面無表情，但兼顧家庭與職場，她在劇中為了孩子儘自己最大的努力的模樣，為了完成「育兒任務」的態度引起日本女性觀眾的共鳴，認為她是令人欽佩的一位理想母親。此外，綾瀨遙近期也被日本網友票選十大最適合穿浴衣的女星之一，希望能跟她一起看今年日本的煙火大會，此也讓網友直呼，「老婆對不起我出軌了。」

演技被漫畫原作者讚好的竹野內豐，在官網的訪問中被問及與綾瀨遙首次共演的想法時表示：「只要綾瀬遙在場氣氛就會為之一變，共演的演員跟工作人員都會笑容滿面。」

劇中飾演幼時繼女「美雪」的童星橫溝菜帆，從300多位競爭者中脫穎而出贏得角色，與綾瀨遙的演出頗受觀眾好評，而目前橫溝菜帆所飾演的繼女角色，由美少女上白石萌歌接棒演出，飾演高中生時期的「美雪」，劇中另一大亮點則是飾演長大後美雪的兒時玩伴「大樹」君，由小鮮肉帥哥演員井之脇海出演，兩人清純的對手戲也讓觀眾看得津津有味。《繼母與女兒的藍調》將於KKTV每週六中午12:00準時更新播出。

(時報周刊)