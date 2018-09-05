金門警方即刻攔截詐騙 保住婦人近20萬元

2018年09月05日 19:16 中時 李金生

金門李姓婦人遭詐騙集團以「網購重複下單，銀行帳戶會遭凍結」為由，騙往提款機操作匯款新台幣19萬餘元。警方據報趕緊拿走她的手機，假裝是其「老公」繼續與歹徒周旋，最後成功攔截保住這筆辛苦錢。事情今天很快傳開，民眾都肯定警方有一套。

家住金沙鎮的李姓婦人在昨（4）日晚上，接獲自稱台新銀行客服人員的電話，指稱她在網路購物多筆，因為重複下單多次，若不趕緊解除的話，銀行帳戶就會遭到凍結，並要求她到提款機前，依據指示操作匯款。

李婦唯恐銀行帳戶遭凍結，急急忙忙出門到住家最近的ATM操作匯款，因一邊打電話一邊操作，神情顯得十分慌張，引起路人的注意，擔心她碰到詐騙集團，趕緊報警尋求協助。

金沙分駐所員警火速趕至，先由員警取走李婦通話中的手機，佯裝她的「老公」接續與歹徒電話周旋，有效阻止她再繼續被詐騙集團「洗腦」，並拖延歹徒領款時間。

同時，警方也請李婦回分駐所了解案情，發現她已依詐騙集團的指示，以ATM「繳費」方式轉帳新臺幣19萬餘元成功。警方趕緊再透過165阻詐機制，主動通知相關銀行配合圈存，立即凍結詐騙集團提供的約定轉帳帳戶，保住她辛苦賺來的血汗錢。

金湖分局表示，「網購重複下單、銀行凍結」詐騙藉口已流行多時，且銀行ATM轉帳，非約定帳戶每次限額3萬元規定，過去也確實能嚇阻詐騙行為。但警方發現本案詐騙過程中，詐騙集團成員熟悉ATM「轉帳」3萬元的防阻規定，改為一直要求李婦以ATM「繳費」方式轉帳，進而破除3萬元轉帳金額的限制，詐騙手法已進一步翻新。

警方提醒民眾如接到不熟悉的電話，稱需要到ATM操作方可解鎖時，可遵循「一聽、二掛、三查證」的處理原則，或立即撥打110由轄區警方前往協助，切勿直接聽信對方指示操作，以防財物受損。

另外，網路購物雖有快速、便利的特性，但也成為犯罪集團覬覦的目標，為降低被詐騙的風險，警方也建議多使用相對安全的交易及付款方式（例如貨到付款、面交），避免與賣家私下交易，以保障自身權益。

(中時 )