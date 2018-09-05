苗栗縣內首例 企業捐贈關懷據點空間

勝華建設公司經理丁健展（左二）捐贈73.2坪的空間，給苗栗縣政府作為社區照顧關懷據點使用。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
勝華建設公司將在頭份建設地下3層、地上15層的185戶大樓，並捐出1、2樓作為社區照顧關懷據點。（何冠嫻翻攝）

苗栗都市設計審議首例，勝華建設公司捐出位在頭份市東庄里住宅大樓的3戶總計73.2坪空間，作為社區照顧關懷據點，服務鄰里內500多名長者，苗栗縣長徐耀昌希望藉此拋磚引玉，未來能有更多建商提供公益設施，落實社會公益。

苗栗縣政府為落實長照2.0計畫，積極設置社區照顧關懷據點，勝華建設公司透過都市設計審議，主動提供3戶連同公共設施面積約122坪空間，給縣府作為社區照顧關懷據點，並設置無障礙設施，未來也不收取管理費用，提供完整的關懷照護，此舉更創下縣內企業捐贈公部門用地的首例。

勝華建設公司將在頭份東庄里建設地下3層、地上15層，總計187戶的住宅大樓，經理丁健展表示，為打造更優質的生活圈，捐出1、2樓共3戶計73.2坪空間作為社區照顧關懷據點，預計10月份動工，3年後完工。讓住戶下樓就能抵達關懷據點，同時也能服務東庄里500多名長者，提高服務效益與便利性。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群表示，苗栗縣內目前透過都市設計審議，經容積移轉已取得0.7公頃公共設施保留地，節省徵收土地費用約2.6億元，取得170萬元社會住宅基金，辦理社會住宅相關規畫研究等，另外更取得371萬元的公共設施認養及管理維護使用費，將來可用於都市計畫區內公共設施用地開闢及管理維護使用。

(中時 )

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