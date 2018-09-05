理髮設計師願意每周提早打烊　為長者們義剪

苗栗縣理剪燙髮推廣協會5日到衛生福利部苗栗醫院附屬栗園護理之家，進行義剪活動，為長者們剪髮。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
苗栗縣理剪燙髮推廣協會的會員們自發性參與義剪活動，每到周三下午皆放下手邊工作到教養機構剪髮。（何冠嫻攝）

苗栗縣理剪燙髮推廣協會5日到衛生福利部苗栗醫院附屬栗園護理之家，進行義剪活動，協會的會員們皆為縣內美髮院、理髮廳的老闆、老闆娘，每到星期三都放下手邊工作、提早打烊，到教養院等機構義務為長者們剪出清爽髮型。

苗栗縣理剪燙髮推廣協會理事長張文光表示，義剪活動自1994年開始，由協會常務許玉格與妹妹許玉色發起，利用每周三到苗栗縣內各安養院、教養院等機構，替長者、孩童們修剪俐落髮型。他笑說，剪了20多年了，有些長者甚至會指定設計師呢！

張文光表示，協會已有70多位會員，雖都是來自不同鄉鎮美髮設計師、理髮師，但他們卻都擁有顆助人的心，自發性參與義剪活動。在南苗經營家庭式理髮的老闆娘張美蓉表示，只要時間允許一定會先將店面打烊參與義剪，因活動結束後的富足感無法言喻，她強調，每次義剪完都特別快樂。

張文光表示，目前已接了15個機構，每周三輪流到各機構剪髮，有時1天還會接3場，每個機構約2個月會輪到1次，而這短暫的理髮也成為長者們最期待的時光。栗園護理之家的林奶奶表示，雖然活動2點才開始，但1點半就到大廳等候，要讓設計師剪出漂亮髮型，她還高興地說，設計師剪的俐落瀏海能遮掩額頭，讓她特別滿意。

(中時 )

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