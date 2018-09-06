板橋百壽里汰換鉛水管 林華偉爭取連任

板橋百壽里在里長林華偉的積極爭取下，之前的鉛水管已全數汰換。（王揚傑翻攝）

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板橋百壽里長林華偉將爭取連任第5屆里長。（王揚傑翻攝）

2015年爆發鉛水管事件，新北市受影響範圍共200多個路段，涵蓋中和、永和及板橋等地，上萬名用戶的自來水用鉛管輸送到家，引起恐慌，年底將爭取連任的板橋百壽里里長林華偉，積極和自來水公司協商，日前完成汰換鉛水管並通過驗收，讓里民安心用水。

林華偉表示，百壽里已是4、50年的老社區，之前是更換地下汙水管後才發現這個問題，鉛水管有危害百姓健康的疑慮，可能造成老人失智及重金屬中毒，勢必要立刻處置，所以他積極自來水公司爭取優先處理。

里民表示，很感謝里長用心保護里民的健康，不然現在台灣得癌症的人一大堆，實在很恐怖。林華偉年剛過40歲，卻已是連任4屆的「老」里長，林華偉自當選里長以來，積極爭取里民福利、改善里內環境，政績里民有目共睹，2015年更被推舉為板橋區里長聯誼會主席，今年林華偉本有意參選市議員，無奈黨內初選失利，但他為了繼續服務民眾，所以決定繼續爭取連任。

林華偉的父親是百壽里的老里長，2003年還沒做滿2年就因車禍去世，里內鄉親勸進林華偉參加補選，為此，林華偉為符合參選資格主動申請退學，僅取得大學「肄業」證書，所幸不負鄉親期望，順利當選百壽里長。

為了彌補當年沒讀大學的缺憾，林華偉4年前至台北城市科技大學就讀企業管理系，今年順利取得學士學位。他說，希望運用學校所學，繼續為鄉親服務、解決鄰里的問題。

(中時 )

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