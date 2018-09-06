新北》侯友宜拜訪鐵粉「鐵猴子」 捲起袖子秀刀工

2018年09月06日 07:06 中時 王揚傑

國民黨新北市長參選人侯友宜有群鐵粉，暱稱稱為「鐵猴子」，侯友宜5日下午特別到其中1位「鐵猴子」林定銓開的熱炒店拜訪，侯說，這些人都是他的鐵桿子兄弟，選戰需要「鐵侯子」的支持，就像是過去槍戰，要倚靠戰警兄弟支持一樣，這是他人生第一場選戰，希望聚集更多人的力量，一起衝鋒陷陣。

侯友宜特地換上店家的制服與圍裙，進到廚房秀刀工，切鮮筍冷盤，侯友宜說，這是他與鐵桿兄弟一起切出來的竹筍，大熱天吃這個最美味，退火又有友誼的情感，老闆林定銓則高喊「祝侯友宜節節高升！」

侯友宜說明，「厚友誼」是據點，張貼圖示、旗子或是布條，來表示這是支持侯友宜的據點，「鐵侯子」則是鐵粉，是鐵桿子的兄弟，未來「鐵侯子」也要結合更多的民間團體支持，包含後援會、戰警，一一深入基層去拜票、拉票，與基層搏感情，大家「厚友誼‧逗陣行。」

針對房屋稅議題，侯友宜再度表示，老縣長如果支持這項提案，就應該去說服民進黨籍的議員支持，大家一起加油，真正照顧居住在社會住宅裡面的弱勢族群。

侯友宜說，當初社會住宅房屋稅以及地價稅減免送到議會之後，遭到民進黨的議員退回，從報紙得知新北市政府再度修訂自治條例，降低社會住宅房屋稅、地價稅，這是大家所關心的議題，政府應該要照顧好弱勢族群，所以希望大家一同努力，也希望老縣長說服民進黨籍議員，減低社宅房屋稅、地價稅。

(中時 )