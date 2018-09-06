新北》侯友宜拜訪鐵粉「鐵猴子」 捲起袖子秀刀工

國民黨新北市長參選人侯友宜5日拜訪「鐵猴子」開的海產店，親手秀了一手刀工，切出一盤涼筍冷盤。（王揚傑翻攝）

友善列印
中時

國民黨新北市長參選人侯友宜有群鐵粉，暱稱稱為「鐵猴子」，侯友宜5日下午特別到其中1位「鐵猴子」林定銓開的熱炒店拜訪，侯說，這些人都是他的鐵桿子兄弟，選戰需要「鐵侯子」的支持，就像是過去槍戰，要倚靠戰警兄弟支持一樣，這是他人生第一場選戰，希望聚集更多人的力量，一起衝鋒陷陣。

侯友宜特地換上店家的制服與圍裙，進到廚房秀刀工，切鮮筍冷盤，侯友宜說，這是他與鐵桿兄弟一起切出來的竹筍，大熱天吃這個最美味，退火又有友誼的情感，老闆林定銓則高喊「祝侯友宜節節高升！」

侯友宜說明，「厚友誼」是據點，張貼圖示、旗子或是布條，來表示這是支持侯友宜的據點，「鐵侯子」則是鐵粉，是鐵桿子的兄弟，未來「鐵侯子」也要結合更多的民間團體支持，包含後援會、戰警，一一深入基層去拜票、拉票，與基層搏感情，大家「厚友誼‧逗陣行。」

針對房屋稅議題，侯友宜再度表示，老縣長如果支持這項提案，就應該去說服民進黨籍的議員支持，大家一起加油，真正照顧居住在社會住宅裡面的弱勢族群。

侯友宜說，當初社會住宅房屋稅以及地價稅減免送到議會之後，遭到民進黨的議員退回，從報紙得知新北市政府再度修訂自治條例，降低社會住宅房屋稅、地價稅，這是大家所關心的議題，政府應該要照顧好弱勢族群，所以希望大家一同努力，也希望老縣長說服民進黨籍議員，減低社宅房屋稅、地價稅。

(中時 )

板橋百壽里汰換鉛水管 林華偉爭… 雲林》物理治療系正妹選鎮代 要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。