瑞芳龍山里長勤捕流浪貓節育 控制流浪貓數量

瑞芳區龍山里長陳志強極集抓補流浪貓絕育，里內的流浪貓數量明顯受到控制。（王揚傑翻攝）

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瑞芳區龍山里長陳志強3年多前剛上任時，為解決里內流浪貓過多的問題，即積極與瑞芳動物之家駐區獸醫合作，自行抓補流浪貓做絕育手術及施打疫苗後原地回放，長期努力下，目前龍山里的流浪貓數量已獲得控制，環境衛生也得到改善，成為TNVR模範里。

瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緒經常接到里長陳志強的電話訊息，總是通報「我又捕獲3隻幼貓，請王醫師派員帶回結紮做TNVR喔！謝謝。」王嚴緒立即通知動保員，前往將小貓帶回瑞芳動物之家安置。

經一夜禁食後，對小貓施予絕育手術、剪耳、施打晶片、貓3合1基礎疫苗施打及狂犬病疫苗注射並建檔，術後觀察3至7天，如未發現感染，便連絡里長將絕育後貓隻送回原地回放，完成TNVR。

王嚴緒說明，TNVR是T（Trap捕捉）、N（Neuter絕育）、V（（Vaccinated施打疫苗）、R（Return原地回置）的縮寫，由於犬貓具有地域性，當TNVR後的犬貓釋放回原捕捉處，本身已不具備繁殖能力，且又會排斥外來的犬貓進入領地，故可維持當地流浪犬貓數量，不會無限制的增加，數目受到控制，環境受汙染及惡臭的產生相對減輕。

動保處表示，新北市自2016年3月起開始實施零安樂死政策後，新北市所屬的各公立動物之家收容犬貓數量暴增，暴增原因係收容自民眾棄養的犬貓與尚未結紮流浪犬貓所繁衍的下一代。為避免國內犬貓數過度增加，飼主除應為自家毛寶貝辦理絕育手術外，也禁止任意棄養所屬犬貓。

動保處強調，飼主未替寵物絕育及任意棄養寵物分別最高得處25萬及15萬罰鍰，請民眾盡速為自家毛寶貝辦理絕育手術並禁止任意棄養寵物，以免遭罰。

(中時 )

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