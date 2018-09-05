北榮結合電磁導航定位「精緻化」胸腔微創手術

2018年09月05日 19:40 中時 魏怡嘉

39歲的潘女士今年初的例行性電腦斷層健康檢查發現肺部有約1公分大小的「毛玻璃狀異常」，一開始潘女士採取追蹤策略，但3個月後病灶仍未消失，讓潘女士很擔心，在醫師建議下，接受最新的電磁導航定位技術，在手術室中一站式完成精準的病灶定位以及單孔胸腔鏡切除，術後恢復順利，隔天便將身上引流管移除，病理報告亦顯示為第一期肺腺癌，只需要定期追蹤即可，不用進行化學治療及放射線治療，潘小姐也終於放下一顆心。

肺癌讓人聞之色變，即使是早期發現，也讓病人及病人家屬終日惶恐不安，焦慮失眠。北榮胸腔外科主治醫師徐博奎表示，臨床有不少病患進行健康檢查發現肺部有長結節，且還是比較偏惡性的「毛玻璃狀」異常，總是讓人忐忑不安，擔心肺部的結節一下子長太快，體內有不確知或不正常的東西，就像如鯁在喉、芒刺在背，總希望能及早獲得診斷並切除以防後患。

徐博奎指出，針對健康檢查發現不明肺結節病人，台北榮總推出「精緻化」微創胸腔鏡手術，特色是單一住院、單一手術、及單一傷口、在極短時間可解決病人的問題，可一次完成腫瘤之定位及開刀。主要在手術房中利用電磁導航探針進行定位，類似GPS導航，「這就很像開車時的定位導航地圖，定位針到哪裡」，根據經驗，在手術室中進行胸腔電磁導航定位僅需約十幾分鐘時間，定位完成後立即進行胸腔鏡手術，完成一站式服務。

從今年4月迄今，北榮這一站式服務定位技術，已完成20多位電腦斷層發現肺部結節的病人，這20多名病患大多是經由健康檢查或低劑量電腦斷層篩檢出肺部出現「毛玻璃狀」病變。值得一提的是，「精緻化」胸腔微創手術的術後肺部功能的損失少，徐博奎表示，病患若再配合術後深呼吸、走路等復健運動，對於生活的影響相當有限，術後一星期就可以恢復原本的生活作息。

(中時 )