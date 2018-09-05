花邊教主公開房事 曝「這個人」跟老公死侍很像...

2018年09月05日 19:37 中時 潘鈺楨

安娜坎卓克。（CatchPlay提供）

「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）老婆「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）與《歌喉讚》安娜坎卓克（Anna Kendrick）在時尚懸疑新片《失蹤網紅》（A Simple Favor）中飾演暢所欲言的閨蜜，背後卻各自心懷不軌，互相算計，上演「人前手牽手，人後下毒手」的「撕逼大戰」。戲外兩人一拍即合，是無話不談、愛互開玩笑的真正閨蜜，萊芙莉甚至稱坎卓克是「較火辣的女版萊恩雷諾斯」，而被問到坎卓克哪一點像自己的老公，萊芙莉突然語出驚人說：「大概是在床上的時候吧？」

坎卓克一聽也順勢問道：「誰比較大？」兩人一搭一唱超搞笑。但當提及真正的理由，萊芙莉則暖心說：「安娜和萊恩有很相似的幽默感，而且對旁人很溫暖，很為他人著想。」

布蕾克萊芙莉和安娜坎卓克在《失蹤網紅》中飾演彼此關心，卻又怨恨對方的雙面閨蜜，展開一段愛恨交織的情誼。被問到與萊芙莉合作，坎卓克稱讚說：「布蕾克本人非常甜美又心胸寬大，所以看到她展現戲中艾米莉那黑暗又狠毒的一面非常有趣，而我也很幸運能跟她在合作中培養出極佳的默契，我們都希望讓觀眾看到這兩人的友情不斷滋長，其中含有真正的愛與關心，但卻又暗藏毒性。」

而在一場相互吐露祕密的談心戲中，坎卓克飾演的人氣網紅史蒂芬妮因聊到感傷處落淚，萊芙莉飾演的貴婦艾米莉則心生安慰之情忍不住親啄了她，對於這段「女女親吻」，安娜坎卓克說兩人在拍攝前為了讓口氣芬芳，都事先準備薄荷或口香糖，她笑說：「這大概是我拍過口氣最清新也最舒服的一場親吻戲，跟男演員拍吻戲很不一樣，他們總是一邊捻熄香菸，一邊說『好，上吧』。」

《失蹤網紅》描述人氣部落客史蒂芬妮（安娜坎卓克 飾）和艾米莉（布蕾克萊芙莉 飾）因為育兒而成為閨蜜，無話不談的她們其實對彼此都藏有暗黑祕密，史蒂芬妮以為自己深知艾米莉的一切，卻在艾米莉失蹤之後才驚覺，艾米莉根本是一團謎。史蒂芬妮四處尋找好友的下落，卻爆出驚人的祕密，友誼、愛情、失蹤竟然都不是這麼簡單，忌妒、背叛、謊言、真相在一夕之間爆發。電影9月14日在台上映。

(中時 )