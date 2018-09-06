雲林》物理治療系正妹選鎮代 要幫鎮民顧身體

預發》物理治療系正妹陳卉旻選鎮代，要幫鎮民顧身體。（張朝欣攝）

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預發》陳卉旻貼心的「療癒系」風格，獲得許多選民支持。（張朝欣攝）

33歲的陳卉旻外型亮麗，大學時就讀物理治療系，此次投入北港鎮民代表選舉，希望利用所學為鎮民「顧身體」，因此提出整修北港運動公園運動器材、改善運動空間等訴求，讓民眾可以在安全完善的空間安心運動，貼心的「療癒系」風格獲得許多選民的支持。

「青春的力量搭配充滿古香氣息的小鎮，一定能創造新價值，展現改革的活力」喜歡運動的陳卉旻經常到北港運動公園慢跑、健走，發現公園的空間規畫混亂、運動設施不足，尚待改善的地方相當多，但大家都習以為常，讓她興起為民發聲的念頭。

陳卉旻說，現在民眾重視保養身體，運動人口愈來愈多，如何打造多元、友善的運動空間，是進步城鎮的重要指標，她若順利當選，將提出公園改善計畫、帶動運動風氣，並用物理治療系所學幫助民眾避免運動傷害，為大家「顧身體、變健康」。

除了整建北港運動公園，陳卉旻用年輕的思維對家鄉提出諸多改革看法，包括舊果菜市場改建成鎮立幼兒園、加速開發第2公有市場與華南路停車場、檢討朝天宮媽祖廟周邊基地台安全性等，政見相當全方位。

陳卉旻最近四處拜訪選民，高眺亮麗的外表讓許多人留下深刻印象，但有人認為她還年輕經驗不足，陳卉旻表示，年長者有經驗、年輕人有活力，互相配合才能讓地方新舊交融、在穩定中持續發展，期許自己成為「療癒系」鎮代，監督鎮公所治理地方、療癒民眾。

(中時 )

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