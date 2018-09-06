店狗太可愛客人搶著餵食 店家掛牌禁餵食

2018年09月06日 07:19 中時 張祈

店狗安安脖子上請勿餵食的標語，隨著體重增長，換成更大一面。（張祈翻攝）

擔任外場接待員的安安，有時也會變更造型。（張祈翻攝）

隱身在花蓮美崙住宅區的「獵人廚房」由20歲出頭的主廚陳思蓓與媽媽共同經營，領養了當時2個月大的米克斯犬安安，因家裡改建做餐廳，安安也順勢成為店裡的「招財犬」，可愛模樣讓客人都忍不住餵食牠，也讓主廚一家苦惱不已，掛上請勿餵食的項圈，還有店裡隨處可見的標語，呼籲客人「要忍住」。

因為對料理富有興趣，陳思蓓高中畢業後就投入職場，在甜點店打工，中西餐料理則是她上網或看料理節目自學，因不設限自己的料理專長，看似中西合併，又各自具有特色，加上多變的菜單，造就了一番獨特的「獵人風味」。

陳思蓓說，店名取名叫「獵人廚房」是因自己沒有受過正規訓練，做出來的餐點是採集身邊所有資源，這些沒有規則的料理，就是她四處打獵尋找，化作靈感的美食，跟媽媽都喜歡動物，便將餐廳定位成友善寵物餐廳。

店狗安安兩個月大的時候在市場流浪，被中途之家撿到，就在準備轉送去大狗園前被陳思蓓領養，原本就在充滿食物的市場中流浪的安安，轉而變成跟著「美食」為伍的生活，陳思蓓笑說，安安就是註定要與食物為伍的小狗。

個性溫馴的安安，總是安靜的坐躺在店內，餐往哪送，安安也就往哪坐，萌噠噠的模樣常讓客人忍不住分享幾口美食給牠，陳思蓓說，安安都是吃飽才「上工」，就是為了避免牠餓到跟客人搶食，且安安對香料過敏，容易引起掉毛、腸胃不適的狀況。

除了在安安脖子上掛上「請勿餵食」的標語外，送餐時也會特別提醒客人，避免餵食體重已經超重的安安，陳思蓓盼用友善寵物餐廳的形式，提供寵物與主人共處的空間，也呼籲有意認養寵物的民眾，領養代替購買。

(中時 )