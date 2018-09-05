專訪／廖慶松獲金馬55特別貢獻獎 遭「10人包圍」日夜剪片肩長骨刺

2018年09月05日 19:45 中時 徐桐炘

金馬執委會於5日召開會議，決議頒發「特別貢獻獎」予資深電影剪接師廖慶松（廖桑），表彰他提攜後進不遺餘力，以及無私傳承奉獻的精神。今年68歲的他創作力依然十分旺盛，去年7月至今，就已經剪了20多部片，包含劉若英執導《後來的我們》和現正熱映的《范保德》、《引爆點》，他笑說：「我還有很多片要剪，等我八、九十歲，再拿終身成就獎。」他更表示：「希望能看到華語電影佔世界電影的一席之地。」這已成為他入行多年來的使命感。

廖桑為影壇付出45年，他回憶一進入電影圈就認識侯孝賢，2人從紀錄片開始合作，廖桑一直擔任剪接師，之後更被稱為「台灣新浪潮保姆」，當年一人被10位新浪潮導演日夜輪番包圍剪片，其中包含萬仁、楊德昌、曾壯祥等人，他苦笑說：「那10年間，一年中超過6個月都要熬夜工作。」

當時電影仍使用膠卷，廖桑一部片最多能剪上萬次，但從此留下後遺症，「一直撕膠帶、貼膠帶，肩膀都長骨刺，現在也不會好。」幸好如今多使用電腦，「一天就能做以前1星期的工作量。」過去約早上9點多進工作室，清理剪膠卷遺落的灰塵，讓地板一塵不染同時沈澱心靈，開始工作到凌晨2、3點，現在總算把平均工時「縮短」到12小時。

曾為侯孝賢執導的《紅氣球》花一年時間剪片，現在一年就能完成20多部片，廖桑坦言曾出現低潮期，但他又說，低潮時無法為電影剪出好成果，因此必須保持平常心，他對自己要求甚高，也經常詢問作品票房和評價，甚至說：「如果演員演不好，那也是剪接的責任。」他認為導演已將演員所有情緒拍下，最後由剪接師決定表達方式，他更形容剪接時的狀態：「我一定也要『演』，因為要跟著演員的情緒走。」

廖桑身為金馬執委之一，今被請在門外等待獎項結果，確定拿獎後自謙道：「我做的事情很簡單，只是幫忙看看片而已。」他也表示：「只要幫得上忙的，我一定幫。」他從《海上花》開始身兼製片、編劇等多職，他表示視野越寬廣後，近年有鑑於電影界人才斷層，決心積極努力栽培後進，傳承實務經驗。

2000年起在台藝大、北藝大、政大和世新等校任教職，盼培養台灣電影後進走向世界，廖桑更說自己從學生身上學到不少，「遇到很多困難，但我最喜歡解決難題了！」他並未滿足於現狀，「創作者有壓力，是一種成長的動力。」更強調：「創新是必須。」他表示不願「走老路」，因為面對不同導演和作品，必須用自己的能力表現出導演最好的狀態，這是他認為剪接師應有的態度。

(中時 )