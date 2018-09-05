戚薇《深夜食堂》太入戲 看到趙又廷與孩子就崩潰痛哭

2018年09月05日 19:45 中時 林淑娟

戚薇飾演失去孩子的母親。（緯來）

趙又廷飾演撿到棄嬰的暖爸。（緯來）

戚薇在緯來戲劇台《深夜食堂》中飾演失去孩子的母親，找到被趙又廷撫養的孩子後，兩人呈現對立狀態。為演出這角色，戚薇特意兩天不吃不睡，故意製造出憔悴感，她說，最後甚至入戲到，一看到趙又廷跟孩子一同出現，她就會崩潰痛哭！

戚薇現實中嫁給韓國藝人李承鉉，擁有一個可愛的女兒LUCKY李樂祺，近期，LUCKY還參與親子節目《想想辦法吧！爸爸》，戚薇說，女兒的名字30秒取的，有粉絲就發現她女兒名字李樂祺很有涵義，字面上解釋是「李LOVE戚」的意思。

她在《深夜食堂》飾演商場女強人，孩子在醫院被人偷抱走，讓她在五年中失魂落魄。為了找出這個角色的感覺，她故意把自己關在家裡兩天不吃不睡，一到片場，小童星看到她也說「戚薇媽媽看起來好憔悴」。

戚薇感同身受地說，這兩天不吃不睡的憔悴、心痛應該還不及失去孩子心痛的十分之一，她希望所有的母親都不會有這樣的經歷，真是太難受了，以後也再也不接這種角色，太折磨人。

劇中，趙又廷撿到棄嬰成了奶爸，撫養孩子長大，但五年後，孩子被查出來是失蹤兒，也找到親生母親戚薇，戚薇從一開始阻撓不讓他們見面，到最後被趙又廷真情打動，讓他們相聚中間經歷許多轉折。戚薇說，拍攝時不敢去看監視器，怕會控制不住眼淚，她甚至不能看到趙又廷跟孩子在一起，因為會沉浸在媽媽的情緒中走不出來，一看到兩人出現她就會崩潰！

(中時 )