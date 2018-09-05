17歲清秀才女 比利時未來女王鎂光燈追逐「嬌」點

比利時伊莉莎白公主外型亮眼，成鎂光燈追逐嬌點。（shutterstock）

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中時電子報
比利時伊莉莎白公主出席國慶日慶典 成媒體嬌點

比利時皇室日前在官方IG及推特帳號上同步發布照片，將滿17歲的未來女王伊莉莎白公主（Princess Elisabeth）一襲輕便打扮，坐在黑色行李箱上面露微笑，準備啟程前往英國展開新的校園生活。

En route pour @UWCAtlantic college! Bonne rentrée à tous! #backtoschool2018

Belgian Royal Palace（@belgianroyalpalace）分享的貼文 於 張貼

事實上，伊莉莎白公主近年來屢成鎂光燈追逐「嬌」點，7月份以一襲黑色長洋裝亮相比利時國慶日慶典，更被紐約時尚雜誌《PAPER》盛讚遺傳了母親瑪蒂爾德王后（Mathilde）的好品味，可望成為下世代的時尚之星。

#5jaarKoning #5ansdeRègne #MonarchieBe

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伊莉莎白公主出生於2001年10月25日，她的父親菲力普國王（King Philippe）2013年繼承王位後，她也成為比利時王位的第一順位繼承人。根據皇室官方網站，伊莉莎白相當有語言天分，除了通曉荷蘭語、法語、英語，外媒更披露她正在學習德文及中文。此外，她也展現多重嗜好，相當愛好運動，包括網球、滑雪、潛水都有涉獵，同時也喜愛彈鋼琴、烹飪，堪稱動靜皆宜。

伊莉莎白公主8月底已啟程前往位於英國威爾斯的大西洋書院（UWC Atlantic College）就讀，根據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，這所學校素有「嬉皮版霍格華茲」之稱，希望培育對社會有正面力量的有志之士，學校成立宗旨是為了促進學員間的相互了解，最終目標則是要傳遞世界和平的理念。

報導指出，伊莉莎白將不會享有特殊待遇，她將和其他360名、來自90個國家的學生共享威爾斯潮濕的氣候。

(中時電子報)

文章來源：What Belgium's 16-year-old future queen can REALLY expect from her Welsh boarding school dubbed 'hippie Hogwarts' – from damp clothes to dodgy phone signal

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