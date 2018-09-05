火辣舞孃濕身上門 長腿熱舞房東凍未條

2018年09月05日 19:49 中時 潘鈺楨

克拉拉拉戈飾演妙齡辣媽。（Benchmark Films提供）

懸疑片《密謀》出自於導演羅德利哥格蘭德（Rodrigo Grande）之手，他花了5年時間推敲情節一再重寫，更透過圖像分鏡展現細節線索。男主角李奧納多斯巴拉葛利亞（Leonardo Sbaraglia）飾演下半身癱瘓的電腦工程師，整部片都得仰賴輪移動各個空間，製造宛若希區考克在《後窗》一般製造窺視懸疑的刺激。導演表示自己想從過去導過的片子裡做出區別，尋找不一樣的類型：「我花了幾天在酒吧裡待上好幾個鐘頭，釐清思緒與筆記想法，經過一番取捨之後，又再將留下來的想法交叉混搭。這就是《密謀》故事創作的由來，既有驚悚且懸疑的元素，又加上愛倫坡式的壓抑氛圍。」

男屋主與樓上房客的吸引關係，在《密謀》為觀眾增加懸念。下半身癱瘓的電腦工程師因為銀行的債務壓力，不得已要將房子出租，打算當起房東。招租廣告卻在大雨天引來一位全身濕透的夜店舞孃上門表示願意立即搬過來。火辣美貌的夜店舞孃雖然帶著6歲的女兒搬進來，但浪漫熱情的個性卻讓李奧不知如何招架。克拉拉還在天台上搞起了神秘的私人派對，誘使李奧推著輪椅上樓，用逆天的長腿跳起活色生香的誘人熱舞，讓腿癱的男屋主望得心裡癢癢。

演出妙齡辣媽的克拉拉拉戈（Clara Lago）才20歲，但12歲就獲得西班牙哥雅獎最佳新人提名，更曾代表西班牙，獲歐洲電影促進協會在柏林影展期間頒贈「明日之星」獎項（Shooting Stars Award），當年一起領獎還包括新版蘿拉艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、《鳥人》的安德莉亞瑞絲柏（Andrea Riseborough）以及《銀翼殺手2049》的希薇亞荷克絲（Sylvia Hoeks）等人。克拉拉在西班牙有票房紅盤的《風流西班牙》，近期好萊塢也開始向她招手，除了參與演出連恩尼遜的《疾速救援》，連美國電視網也屬意由她來主演電視影集。

電影描述下半身癱瘓的電腦工程師瓦昆（李奧納多斯巴拉葛利亞飾），擁有機械天才的頭腦，他給自己打造了一個設備齊全的住所，深居其中。而因為銀行的債務壓力，因此不得已將房子分租給脫衣舞孃貝塔（克拉拉拉戈飾）和她6歲的女兒貝蒂。性感熱情的貝塔和從不說話的神祕貝蒂，漸漸地打開了瓦昆原本封閉的心房。

一次偶然的機會，瓦昆發現一組幫派正在密謀一場銀行竊案，於是暗中觀察他們。當他獲得越多資訊，越覺得這是可以搞垮這夥人的大好機會，他開始策劃破解這群人的詭計。隨著作案日越來越接近，一層層不可告人的秘密被揭開，每個人的計劃都未照著他們的預期走，這場鬥智比狠的競賽究竟誰會是最後贏家？電影14日在台上映。

(中時 )