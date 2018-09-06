屏東》屏東縣鄉鎮市長現任20人爭連任 獅子鄉8人競爭最激烈

2018年09月06日 07:08 中時 潘建志

屏東縣年底選舉完成登記，33鄉鎮市長共90人登記角逐，其中最激烈的獅子鄉長有8人競爭，其次為恆春鎮長5人；內埔鄉和泰武鄉都只有1人登記，選情單純。其中20名現任鄉鎮市長將尋求連任，讓人意外的是，枋寮鄉長盧文信因身體因素放棄連任。

年底尋求連任的現任鄉鎮市長共20人，占全縣近2/3，包括東港、恆春、萬丹、九如、里港、竹田、新埤、崁頂、林邊、南州、佳冬、車城、滿州、枋山、三地門、霧台、瑪家、泰武、來義、春日等。

獅子鄉長有8人角逐創下歷史紀錄，包括鄉公所現任課長、課員、清潔隊長，現任代表及主席，前鄉長、退休警官、退休校長，都要爭奪鄉長寶座。以上次鄉長選舉共開出3200多票來看，8人瓜分選票後，勝負可能僅在幾票之間，異常激烈。

內埔鄉長僅現任代表會主席鍾慶鎮登記，也是內埔鄉選舉史上第一次。同額競選只要獲得超過選舉人數的20%就能當選，地方人士認為鍾在任內服務工作做得不錯，也與人為善，應該可以輕騎過關。他表示雖是同額競選，但仍會全鄉各地走透透，聽取鄉民意見做為往後施政參考。

泰武鄉長邱登星年底將尋求連任，不過並無對手挑戰，有趣的是，上任鄉長孫萬教連任時也是同額競選，連任無人挑戰似乎成為鄉內傳統。邱登星說，即使同額競選也要兢兢業業，下任任內希望將舊泰武部落活化，變成登山訓練、導覽、生態、救難基地。

讓人意外的是枋寮鄉長盧文信最後關頭放棄連任，並未登記，最後由他的競選總幹事徐正男登記。他表示，登記最後一天他思考了一整天，最後還是覺得因身體欠安，怕不堪負荷而放棄。

(中時 )