核四燃料束再運出 原能會持續監控尚存燃料

2018年09月05日 20:11 中時 廖德修

核四燃料棒首批160束於7月4日運美，今天（5日）凌晨台電再把第2批240束分12輛貨櫃車載運，送至基隆港西19碼頭後，裝船啟程運往美國收貯處理並等待買家。

主管核安的行政院原子能委員會表示，去年1月11日《電業法》修正通過，明訂核能發電設備應於2025年以前全部停止運轉。核四廠核燃料屬台電財產，台電配合非核家園政策，並尋求其資產最大價值，將核燃料運往國外廠家進行處理，原能會尊重經濟部及台電的決定。

核燃料屬國際核子保防物料，經原能會嚴密審查台電公司的《核子燃料運送計畫》與《核子燃料安全管制計畫》、《龍門核電廠核子燃料外運廠區作業計畫》後同意其處理方式，並確保運送安全。

核四廠的核燃料是未使用過的新燃料，輻射性低且性質穩定，於運輸貨櫃2公尺處輻射劑量約每小時0.10～1.57微西弗（μSv/h），與天然背景值相近，遠低於每小時100微西弗之法規限值，運送時對民眾安全並無影響。

核燃料盛裝於符合安全規定的專用運輸護箱，且經國際原子能總署派員查驗及封緘，並依原能會核准的核子燃料運送計畫及安全管制計畫確實執行。原能會並成立專案檢查小組，派員嚴格監督核子燃料運送，並已安全裝載上船，運往國外燃料廠家處理。

原能會將嚴密管制台電做好核燃料外運工作，在執行外運作業時，原能會都將全程嚴密檢查，確保安全。在核燃料完成外運作業前，原能會也將持續執行核燃料貯存設施定期及不定期檢查，維護貯存安全。

(中時 )