大陸製FTC-2000G「神鷹」出廠 爭取廉價戰機市場

2018年09月05日 20:16 中時電子報 江飛宇

大陸中航貴州飛行公司(簡稱貴飛公司)在9月5日推出首架FTC-2000G軍貿飛機，被命名為「神鷹」，將在不久後會進行首飛。並會參與珠海航展。

FTC-2000G源自教練9型(JL-9,山鷹式)超音速噴射教練機的外銷改良版，所謂軍貿飛機就是指它主打對外銷售。希望從教練機轉型成輕型戰鬥攻擊機，因此該公司特別向外徵求新的中文名稱和 LOGO標誌，最終得名叫「神鷹」，與原來的「山鷹」做出區別。

貴飛公司表示，神鷹FTC-2000G是放眼國際市場需求的廉價、輕型攻擊教練機，以攻擊機主打，但也沒荒廢原本的飛行訓練工能，若加掛偵察吊艙，還能改裝成偵察機，可說是經濟實惠，性價比高。

教練9的氣動外型源出MiG-21，但把原本的機首進氣，改成兩側進氣，以挪出安裝雷達的空間。(圖/貴飛公司)

該飛機的氣動外型源自殲7M(大陸對MiG-21的改良)，細長機身配三角翼帶尾翼設計，然而三角翼已修改成箭簇式梯形機翼，進氣道改良成肋下鼓包式（Bump）進氣道，被形容成殲7的終極型態。貴飛公司說，神鷹在起降性能和機動性能都很突出，也修正了殲7系列的座艙，變得視野開闊，前座正前方下視角達到16度，後座正前方下視角不小於5度，而且掛載能力強，具有7個外掛點，最大掛載重量達到3噸。

教練9(上)與FTC-2000G(下)在進氣道上有明顯差別，FTC-2000G改成DSI的鼓包進氣。(圖/貴飛公司)

神鷹計劃於9月底首飛，並在11月赴廣東，參加第12屆珠海航展。

(中時電子報)